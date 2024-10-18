18 октября 2024

Челябинский врач назвала пять факторов, повышающих риск развития рака груди

Врач Карлыкова: лишний вес и курение повышают риск развития рака груди
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация медцентра УВЗ. Нижний Тагил, кабинет маммографии, маммография
Врачи советуют пациенткам старше 40 лет делать маммографию раз в два года Фото:

Безразличие к своему здоровью, плохое питание, курение, пассивность и лишний вес повышают риск возникновения рака груди. Об этом рассказала врач-гинеколог клиники при Южно-Уральском государственном медуниверситете Марина Карлыкова.

«Ключевую роль играет образ жизни. Необходимо следить за репродуктивным здоровьем, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, заниматься физической активностью и поддерживать нормальный вес, чтобы предотвратить риск развития опухоли», — отметила специалист.

Карлыкова добавила, что на ранних стадиях заболевание проходит бессимптомно. Выявить его помогают регулярное посещение врача и маммография.

Ранее URA.RU сообщало, что челябинские онкологи назвали возраст женщин, у которых диагностируют наиболее агрессивный рак груди. Это пациентки от 20 до 40 лет. Врачи также отметили, что в последнее время это заболевание все чаще выявляют на ранних стадиях.

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Безразличие к своему здоровью, плохое питание, курение, пассивность и лишний вес повышают риск возникновения рака груди. Об этом рассказала врач-гинеколог клиники при Южно-Уральском государственном медуниверситете Марина Карлыкова. «Ключевую роль играет образ жизни. Необходимо следить за репродуктивным здоровьем, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, заниматься физической активностью и поддерживать нормальный вес, чтобы предотвратить риск развития опухоли», — отметила специалист. Карлыкова добавила, что на ранних стадиях заболевание проходит бессимптомно. Выявить его помогают регулярное посещение врача и маммография. Ранее URA.RU сообщало, что челябинские онкологи назвали возраст женщин, у которых диагностируют наиболее агрессивный рак груди. Это пациентки от 20 до 40 лет. Врачи также отметили, что в последнее время это заболевание все чаще выявляют на ранних стадиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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