Челябинский врач назвала пять факторов, повышающих риск развития рака груди

Безразличие к своему здоровью, плохое питание, курение, пассивность и лишний вес повышают риск возникновения рака груди. Об этом рассказала врач-гинеколог клиники при Южно-Уральском государственном медуниверситете Марина Карлыкова.
«Ключевую роль играет образ жизни. Необходимо следить за репродуктивным здоровьем, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, заниматься физической активностью и поддерживать нормальный вес, чтобы предотвратить риск развития опухоли», — отметила специалист.
Карлыкова добавила, что на ранних стадиях заболевание проходит бессимптомно. Выявить его помогают регулярное посещение врача и маммография.
Ранее URA.RU сообщало, что челябинские онкологи назвали возраст женщин, у которых диагностируют наиболее агрессивный рак груди. Это пациентки от 20 до 40 лет. Врачи также отметили, что в последнее время это заболевание все чаще выявляют на ранних стадиях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!