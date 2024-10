Bild: Россия может захватить Латвию и часть Литвы за 10 дней в случае конфликта

По сценарию исследователей из США, Россия может напасть на страны Балтии в 2027 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2027 году в случае конфликта со странами Балтии Россия сможет захватить часть Литвы и Латвию за 10 дней перед тем, как в ситуацию вмешается НАТО. Об этом сообщает Bild со ссылкой на результаты смоделированного сценария от американского Центра по ведению войны нового поколения (Center on New Generation Warfare). «Потребуется десять дней оборонительных боев, прежде чем страны НАТО вмешаются», — говорится в материале . В моделировании ситуации принимали участие бывшие генералы НАТО Бен Ходжес и Филип Бридлав. События сценария происходят в 2027 году. По предположениям, отражать российскую атаку будут войска Германии. По мнению исследователей Center on New Generation Warfare, атака будет происходить со стороны Калининграда и Белоруссии, в связи с чем сосредоточенным там силам Североатлантического альянса придется отступать до подхода основных сил. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что страна не собирается нападать на государства альянса. Россия никогда не двигалась военной инфраструктурой в направлении НАТО, при этом, наоборот, страна сталкивалась с приближением сил альянса к своим границам. По словам Пескова, учитывая исторический контекст, становится ясно, кто представляет угрозу.

