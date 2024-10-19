Курганцам раскрыли, когда будет снято ограничение проезда по дороге в спальный район

Ограничение на движение по Галкинскому переезду в Кургане собираются снять 20 октября. Ранее была заявлена дата 16 октября, указано в распоряжении мэрии города. Улица ведет в микрорайон Заозерный.
«Изменение в постановление администрации Кургана „О закрытии движения всех видов автомобильного транспорта по ул. Галкинский переезд“. Пункт изложить в следующей редакции: с 09 октября по 20 октября в ночное время с 22:00 до 05:00 на участке от улицы Ушакова до перекрестка с кольцевым движением у „Памятник Танкистам“», — написано в документе, который имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Ранее из-за ремонтных работ на день перекрывали проезд по дороге от улицы Ушакова до Автозаводской. А через полторы недели было восстановлено движение по улице Свердлова.
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