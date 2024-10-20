Baza: в аэропорту Казани введен план «Ковер»

В аэропорту Казани ввели план «Ковер». Об этом сообщает Baza.
«По предварительным данным, в аэропорту Казани введен план „Ковер“», — передает telegram-канал Baza. Там добавили, что несколько рейсов задержаны. По данным Life.ru, ограничения действуют из-за угрозы атаки БПЛА.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу международного аэропорта «Казань» с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
Обновлено 11:05: Пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко сообщил, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на работу аэропорта Казань (код ICAO: UWKD). Он добавил, что рейсы временно не отправляются.
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