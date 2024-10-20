Baza: в аэропорту Казани введен план «Ковер»

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Несколько рейсов задержаны
Несколько рейсов задержаны Фото:

В аэропорту Казани ввели план «Ковер». Об этом сообщает Baza.

«По предварительным данным, в аэропорту Казани введен план „Ковер“», — передает telegram-канал Baza. Там добавили, что несколько рейсов задержаны. По данным Life.ru, ограничения действуют из-за угрозы атаки БПЛА. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу международного аэропорта «Казань» с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.

Обновлено 11:05: Пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко сообщил, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на работу аэропорта Казань (код ICAO: UWKD). Он добавил, что рейсы временно не отправляются.

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В аэропорту Казани ввели план «Ковер». Об этом сообщает Baza. «По предварительным данным, в аэропорту Казани введен план „Ковер“», — передает telegram-канал Baza. Там добавили, что несколько рейсов задержаны. По данным Life.ru, ограничения действуют из-за угрозы атаки БПЛА.  Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу международного аэропорта «Казань» с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. Обновлено 11:05: Пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко сообщил, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на работу аэропорта Казань (код ICAO: UWKD). Он добавил, что рейсы временно не отправляются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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