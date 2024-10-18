Пермская компания установит символы пяти стихий в Кургане

Пермская компания установит арт-объекты, посвященные пяти первоэлементам, на набережной реки Тобол в Кургане. Сумма контракта составила 13,6 млн рублей.
«Выполнение работ по благоустройству набережной реки Тобол в Кургане. Победителем торгов стало ООО „ПК ‚Северная корона‘“. Предложение участника — 13,6 млн рублей», — говорится на сайте Госзакупок.
Подрядчик должен установить по одной металлической конструкции для стихий воды, земли, огня и души, а также три арт-объекта, которые будут символизировать воздух. Работы требуется завершить до 1 декабря 2024 года.
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