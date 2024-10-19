Россия экспортирует тонны мухоморов в Америку и Азию

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Иностранцы массово закупают у России сушенные мухоморы
Иностранцы массово закупают у России сушенные мухоморы Фото:

Киргизия, Филиппины и США закупают у России тонны сушенных мухоморов. В прошлом году Пермский край экспортировал более 560 килограммов этого гриба в страны Азии и Америку.

«Пермский край неожиданно стал крупнейшим экспортером… мухоморов. По данным Россельхознадзора, в прошлом году были оформлены сертификаты на отправку 565 килограммов этого сушеного гриба в Киргизию, Филиппины и даже США», — пишет «Комсомольская правда».

Предприниматель Александр Закиров, у которого есть своя база по производству сушенных мухоморов, рассказал, что в этом году в Перми неурожай ядовитого гриба — насушили лишь около 500 тонн, в то время как в прошлом году — 2,5 тонны. По словам Закирова, спрос на мухоморы возрос в пандемию, когда люди стали прибегать к народной медицине.

Предприниматель заявил, что «микро»-потребление мухомора не несет никакого вреда, а наоборот — обладает полезными свойствами. Он провел аналогию с витаминами, которые нельзя употреблять в большом количестве, иначе начнется гипервитаминоз. При этом медики и микологи настоятельно напоминают, что никаких фармакологических исследований и доказанных лечебных свойств мухоморов нет, передает «КП».

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Киргизия, Филиппины и США закупают у России тонны сушенных мухоморов. В прошлом году Пермский край экспортировал более 560 килограммов этого гриба в страны Азии и Америку. «Пермский край неожиданно стал крупнейшим экспортером… мухоморов. По данным Россельхознадзора, в прошлом году были оформлены сертификаты на отправку 565 килограммов этого сушеного гриба в Киргизию, Филиппины и даже США», — пишет «Комсомольская правда». Предприниматель Александр Закиров, у которого есть своя база по производству сушенных мухоморов, рассказал, что в этом году в Перми неурожай ядовитого гриба — насушили лишь около 500 тонн, в то время как в прошлом году — 2,5 тонны. По словам Закирова, спрос на мухоморы возрос в пандемию, когда люди стали прибегать к народной медицине. Предприниматель заявил, что «микро»-потребление мухомора не несет никакого вреда, а наоборот — обладает полезными свойствами. Он провел аналогию с витаминами, которые нельзя употреблять в большом количестве, иначе начнется гипервитаминоз. При этом медики и микологи настоятельно напоминают, что никаких фармакологических исследований и доказанных лечебных свойств мухоморов нет, передает «КП».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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