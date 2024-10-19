РИАН: бойцы ВС России два месяца выбирались из окружения в Курской области

Оказавшиеся в окружении после нападения ВСУ на Курскую область российские военные смогли выжить и выбраться, проведя на контролируемой противником территории два месяца. Военнослужащим удалось разделиться на группы и пробраться через леса и поля к позициям российской армии.
«Военнослужащие неоднократно находились на таком близком расстоянии от подразделений ВСУ, что могли слышать их разговоры. В течение более чем двух месяцев, с августа 2024 года, они использовали лесные массивы и населенные пункты в качестве укрытий», — сообщило РИА Новости.
Издание уточнило, что местные жители, находившиеся на территории, контролируемой Украиной, оказывали поддержку военнослужащим. Они предоставляли им воду и пищу, а также передавали информацию о местоположении сил противника. Российские военные были успешно выведены из окружения благодаря наступлению группировки «Север» ВС РФ.
Как сообщало URA.RU ранее, командование ВСУ объявило украинским военным, что пути их отступления в Курской области отрезаны, а эвакуации не будет. После получения этой информации часть солдат пошли сдаваться в плен.
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