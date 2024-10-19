19 октября 2024

РИАН: бойцы ВС России два месяца выбирались из окружения в Курской области

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Российские военные спустя два месяца выбрались из окружения ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Оказавшиеся в окружении после нападения ВСУ на Курскую область российские военные смогли выжить и выбраться, проведя на контролируемой противником территории два месяца. Военнослужащим удалось разделиться на группы и пробраться через леса и поля к позициям российской армии.

«Военнослужащие неоднократно находились на таком близком расстоянии от подразделений ВСУ, что могли слышать их разговоры. В течение более чем двух месяцев, с августа 2024 года, они использовали лесные массивы и населенные пункты в качестве укрытий», — сообщило РИА Новости.

Издание уточнило, что местные жители, находившиеся на территории, контролируемой Украиной, оказывали поддержку военнослужащим. Они предоставляли им воду и пищу, а также передавали информацию о местоположении сил противника. Российские военные были успешно выведены из окружения благодаря наступлению группировки «Север» ВС РФ.

Как сообщало URA.RU ранее, командование ВСУ объявило украинским военным, что пути их отступления в Курской области отрезаны, а эвакуации не будет. После получения этой информации часть солдат пошли сдаваться в плен.

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Оказавшиеся в окружении после нападения ВСУ на Курскую область российские военные смогли выжить и выбраться, проведя на контролируемой противником территории два месяца. Военнослужащим удалось разделиться на группы и пробраться через леса и поля к позициям российской армии. «Военнослужащие неоднократно находились на таком близком расстоянии от подразделений ВСУ, что могли слышать их разговоры. В течение более чем двух месяцев, с августа 2024 года, они использовали лесные массивы и населенные пункты в качестве укрытий», — сообщило РИА Новости. Издание уточнило, что местные жители, находившиеся на территории, контролируемой Украиной, оказывали поддержку военнослужащим. Они предоставляли им воду и пищу, а также передавали информацию о местоположении сил противника. Российские военные были успешно выведены из окружения благодаря наступлению группировки «Север» ВС РФ. Как сообщало URA.RU ранее, командование ВСУ объявило украинским военным, что пути их отступления в Курской области отрезаны, а эвакуации не будет. После получения этой информации часть солдат пошли сдаваться в плен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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