РИАН: бойцы ВС России два месяца выбирались из окружения в Курской области

20 октября 2024 в 06:03 Размер текста - 17 +

Российские военные спустя два месяца выбрались из окружения ВСУ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оказавшиеся в окружении после нападения ВСУ на Курскую область российские военные смогли выжить и выбраться, проведя на контролируемой противником территории два месяца. Военнослужащим удалось разделиться на группы и пробраться через леса и поля к позициям российской армии. «Военнослужащие неоднократно находились на таком близком расстоянии от подразделений ВСУ, что могли слышать их разговоры. В течение более чем двух месяцев, с августа 2024 года, они использовали лесные массивы и населенные пункты в качестве укрытий», — сообщило РИА Новости. Издание уточнило, что местные жители, находившиеся на территории, контролируемой Украиной, оказывали поддержку военнослужащим. Они предоставляли им воду и пищу, а также передавали информацию о местоположении сил противника. Российские военные были успешно выведены из окружения благодаря наступлению группировки «Север» ВС РФ. Как сообщало URA.RU ранее, командование ВСУ объявило украинским военным, что пути их отступления в Курской области отрезаны, а эвакуации не будет. После получения этой информации часть солдат пошли сдаваться в плен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оказавшиеся в окружении после нападения ВСУ на Курскую область российские военные смогли выжить и выбраться, проведя на контролируемой противником территории два месяца. Военнослужащим удалось разделиться на группы и пробраться через леса и поля к позициям российской армии. «Военнослужащие неоднократно находились на таком близком расстоянии от подразделений ВСУ, что могли слышать их разговоры. В течение более чем двух месяцев, с августа 2024 года, они использовали лесные массивы и населенные пункты в качестве укрытий», — сообщило РИА Новости. Издание уточнило, что местные жители, находившиеся на территории, контролируемой Украиной, оказывали поддержку военнослужащим. Они предоставляли им воду и пищу, а также передавали информацию о местоположении сил противника. Российские военные были успешно выведены из окружения благодаря наступлению группировки «Север» ВС РФ. Как сообщало URA.RU ранее, командование ВСУ объявило украинским военным, что пути их отступления в Курской области отрезаны, а эвакуации не будет. После получения этой информации часть солдат пошли сдаваться в плен.