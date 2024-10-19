19 октября 2024

Си Цзиньпин обратился к своей армии по поводу войны

Си Цзиньпин призвал свою армию готовиться к войне
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Си Цзиньпин ранее инициировал военные учения вокруг Тайваня
Си Цзиньпин ранее инициировал военные учения вокруг Тайваня Фото:

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал войска усилить свою готовность к войне. Об этом сообщили китайские СМИ всего через несколько дней после того, как Пекин начал масштабные учения вокруг Тайваня.

«Си Цзиньпин на этой неделе призвал войска усилить готовность к войне», — пишет Insiderpaper. В публикации также сообщается, что китайский лидер приказал солдатам усилить стратегические сдерживающие и боевые возможности.

Китай начал крупномасштабные военные учения вокруг Тайваня. В качестве цели операции была заявлена отработка блокады основных портов и территорий. КНР не признает суверенитет Тайваня и считает его своими историческими землями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал войска усилить свою готовность к войне. Об этом сообщили китайские СМИ всего через несколько дней после того, как Пекин начал масштабные учения вокруг Тайваня. «Си Цзиньпин на этой неделе призвал войска усилить готовность к войне», — пишет Insiderpaper. В публикации также сообщается, что китайский лидер приказал солдатам усилить стратегические сдерживающие и боевые возможности. Китай начал крупномасштабные военные учения вокруг Тайваня. В качестве цели операции была заявлена отработка блокады основных портов и территорий. КНР не признает суверенитет Тайваня и считает его своими историческими землями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...