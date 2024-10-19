К сыну певицы Валерии подали иск на 500 тысяч долларов

Предприниматель Валентин Демчук обратился в Тверской районный суд Москвы с иском к сыну певицы Валерии Арсению Шульгину. Он требует от Шульгина выплатить сумму свыше 587 тысяч долларов, основываясь на условиях заключенного между ними договора займа.
«Иск от Демчука В. А. к Шульгину А. А. был принят к производству, в данный момент суд продолжает рассмотрение этого иска», — передает ТАСС со ссылкой на представителей суда. Дополнительные материалы дела указывают, что рассмотрение иска было отложено до конца ноября. Также отмечается, что сумма исковых требований претерпела изменения в ходе подготовки материалов к слушанию.
Ранее стало известно, что Валерия решила завершить карьеру певицы. Об этом рассказал ее муж Иосиф Пригожин. Новый и последний альбом певицы выйдет 17 апреля 2025 года.
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