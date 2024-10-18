В России придумали онлайн сервис, который позволит рабочим контролировать свои доходы

Рабочие российских промпредприятий смогут контролировать свои доходы онлайн
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники смогут планировать свой график и контролировать доходы
Сотрудники смогут планировать свой график и контролировать доходы Фото:

Компания «ОМК ИТ» разработала цифровой сервис, который позволяет рабочим планировать свой график, отслеживать и увеличивать доходы и выстраивать смены. Сервис был представлен на национальной премии «КулибИТ 2024» и признан одним из лучших в России ИТ-проектом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«В номинации „Сотрудник и его среда“ победил цифровой сервис „Мои возможности“ Объединенной металлургической компании (ОМК). Разработку признали одно из лучших в России ИТ-проектов. Он помогает рабочим планировать свой график, отслеживать и увеличивать доходы и выстраивать смены», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОМК

Платформа круглосуточно доступна с компьютеров, планшетов или смартфонов. Благодаря ей процесс организации дополнительных смен на предприятии сократился с нескольких часов до десяти минут. Также рабочие могут проявлять инициативу и сами предлагать свои услуги подразделениям компании в свободное от основной работы время. «В случае принятия заявки рабочие получают приглашение от подразделения и сразу же видят, сколько денег смогут заработать», — заключили в компании.

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Компания «ОМК ИТ» разработала цифровой сервис, который позволяет рабочим планировать свой график, отслеживать и увеличивать доходы и выстраивать смены. Сервис был представлен на национальной премии «КулибИТ 2024» и признан одним из лучших в России ИТ-проектом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «В номинации „Сотрудник и его среда“ победил цифровой сервис „Мои возможности“ Объединенной металлургической компании (ОМК). Разработку признали одно из лучших в России ИТ-проектов. Он помогает рабочим планировать свой график, отслеживать и увеличивать доходы и выстраивать смены», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОМК Платформа круглосуточно доступна с компьютеров, планшетов или смартфонов. Благодаря ей процесс организации дополнительных смен на предприятии сократился с нескольких часов до десяти минут. Также рабочие могут проявлять инициативу и сами предлагать свои услуги подразделениям компании в свободное от основной работы время. «В случае принятия заявки рабочие получают приглашение от подразделения и сразу же видят, сколько денег смогут заработать», — заключили в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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