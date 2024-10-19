Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке своего убийства после атаки БПЛА

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что его с супругой пытались убить «агенты Ирана». Они направили беспилотник на его дом в городе Кейсария. Однако, по словам Нетаньяху, подобное не остановит Израиль от продолжения боев против палестинского движения ХАМАС и ливанской организации «Хезболла».
«Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку», — заявил Нетаньяху в соцсети X (бывший Twitter). Он отметил, что боевые действия против врагов продолжатся до того момента, пока не будет обеспечена безопасность израильской стороны.
Утром 19 октября личная резиденция Биньямина Нетаньяху в Кесарии была атакована дроном-камикадзе, выпущенным со стороны Ливана. Премьера и его супруги в этот момент не было дома, обошлось без жертв. Телеканал «12» обвинил Иран в попытке покушения на израильского премьера.
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