Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке своего убийства после атаки БПЛА

19 октября 2024 в 22:51 Размер текста - 17 +

Беньямин Нетаньяху заявил, что покушение на него пытался совершить Иран Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что его с супругой пытались убить «агенты Ирана». Они направили беспилотник на его дом в городе Кейсария. Однако, по словам Нетаньяху, подобное не остановит Израиль от продолжения боев против палестинского движения ХАМАС и ливанской организации «Хезболла». «Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку», — заявил Нетаньяху в соцсети X (бывший Twitter). Он отметил, что боевые действия против врагов продолжатся до того момента, пока не будет обеспечена безопасность израильской стороны. Утром 19 октября личная резиденция Биньямина Нетаньяху в Кесарии была атакована дроном-камикадзе, выпущенным со стороны Ливана. Премьера и его супруги в этот момент не было дома, обошлось без жертв. Телеканал «12» обвинил Иран в попытке покушения на израильского премьера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что его с супругой пытались убить «агенты Ирана». Они направили беспилотник на его дом в городе Кейсария. Однако, по словам Нетаньяху, подобное не остановит Израиль от продолжения боев против палестинского движения ХАМАС и ливанской организации «Хезболла». «Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку», — заявил Нетаньяху в соцсети X (бывший Twitter). Он отметил, что боевые действия против врагов продолжатся до того момента, пока не будет обеспечена безопасность израильской стороны. Утром 19 октября личная резиденция Биньямина Нетаньяху в Кесарии была атакована дроном-камикадзе, выпущенным со стороны Ливана. Премьера и его супруги в этот момент не было дома, обошлось без жертв. Телеканал «12» обвинил Иран в попытке покушения на израильского премьера.