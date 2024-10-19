Сальдо рассказал о брошенной на поле боя военнослужащей ВСУ

Сальдо: брошенная военнослужащая ВСУ в Херсонской области спасена ВС РФ

19 октября 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Украинская женщина-военный, спасенная ВС РФ, будет возвращена домой при обмене пленными Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области ВСУ бросили раненную женщину-военного на поле боя, ее спасли российские военные в конце декабря 2023 года. Также она включена в списки на обмен военнопленными, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «Женщина получила статус военнопленной и находится на территории материковой России», — заявил Сальдо, отметив, что женщина захотела быть включенной в списки на обмен. Его слова передает РИА «Новости». Уточняется, что военнослужащая прошла лечение в госпитале в РФ. Крайний обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел 18 октября. Так, российская сторона вернула 95 бойцов и получила столько же людей. Освобожденные военные будут доставлены в РФ, где пройдут реабилитацию и лечение. На данный момент они находятся на территории Республики Белоруссия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Херсонской области ВСУ бросили раненную женщину-военного на поле боя, ее спасли российские военные в конце декабря 2023 года. Также она включена в списки на обмен военнопленными, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «Женщина получила статус военнопленной и находится на территории материковой России», — заявил Сальдо, отметив, что женщина захотела быть включенной в списки на обмен. Его слова передает РИА «Новости». Уточняется, что военнослужащая прошла лечение в госпитале в РФ. Крайний обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел 18 октября. Так, российская сторона вернула 95 бойцов и получила столько же людей. Освобожденные военные будут доставлены в РФ, где пройдут реабилитацию и лечение. На данный момент они находятся на территории Республики Белоруссия.