Сальдо рассказал о брошенной на поле боя военнослужащей ВСУ

Сальдо: брошенная военнослужащая ВСУ в Херсонской области спасена ВС РФ
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Украинская женщина-военный, спасенная ВС РФ, будет возвращена домой при обмене пленными Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Херсонской области ВСУ бросили раненную женщину-военного на поле боя, ее спасли российские военные в конце декабря 2023 года. Также она включена в списки на обмен военнопленными, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Женщина получила статус военнопленной и находится на территории материковой России», — заявил Сальдо, отметив, что женщина захотела быть включенной в списки на обмен. Его слова передает РИА «Новости». Уточняется, что военнослужащая прошла лечение в госпитале в РФ.

Крайний обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел 18 октября. Так, российская сторона вернула 95 бойцов и получила столько же людей. Освобожденные военные будут доставлены в РФ, где пройдут реабилитацию и лечение. На данный момент они находятся на территории Республики Белоруссия.

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В Херсонской области ВСУ бросили раненную женщину-военного на поле боя, ее спасли российские военные в конце декабря 2023 года. Также она включена в списки на обмен военнопленными, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «Женщина получила статус военнопленной и находится на территории материковой России», — заявил Сальдо, отметив, что женщина захотела быть включенной в списки на обмен. Его слова передает РИА «Новости». Уточняется, что военнослужащая прошла лечение в госпитале в РФ. Крайний обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел 18 октября. Так, российская сторона вернула 95 бойцов и получила столько же людей. Освобожденные военные будут доставлены в РФ, где пройдут реабилитацию и лечение. На данный момент они находятся на территории Республики Белоруссия.
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