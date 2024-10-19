Слова российского лидера Владимира Путина о странах НАТО, которым не надоедает воевать с Россией руками солдат ВСУ, были произнесены с улыбкой. Это стало одним из самых сильных ударов по врагам России, написала DikGAZETE.
«Подобные заявления Путина с улыбкой — это один из самых сильных ударов, нанесенных врагам России. Коллективный Запад и его марионетки хотят, чтобы Путина считали слабым, трусливым и робким. Путин же делает уверенные заявления и иногда многозначительно улыбается», — говорится в материале.
В публикации отмечается, что Россия делает уверенные шаги в военной и экономической сферах. Улыбка Путина же стала кошмаром для Запада, подчеркивает издание.
Ранее газета публиковала призыв к странам Запада начать переговоры с Путиным. В материале были отмечены заслуги Путина и его роль в стабилизации политической обстановки в СНГ и влиянии на ситуацию в Европе и Африке.
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