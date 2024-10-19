19 октября 2024

DikGAZETE: улыбка Путина стала серьезным сигналом для Запада

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Улыбка Путина стала одним из самых сильных ударов по врагам России, считает автор DikGAZETE
Улыбка Путина стала одним из самых сильных ударов по врагам России, считает автор DikGAZETE Фото:

Слова российского лидера Владимира Путина о странах НАТО, которым не надоедает воевать с Россией руками солдат ВСУ, были произнесены с улыбкой. Это стало одним из самых сильных ударов по врагам России, написала DikGAZETE.

«Подобные заявления Путина с улыбкой — это один из самых сильных ударов, нанесенных врагам России. Коллективный Запад и его марионетки хотят, чтобы Путина считали слабым, трусливым и робким. Путин же делает уверенные заявления и иногда многозначительно улыбается», — говорится в материале.

В публикации отмечается, что Россия делает уверенные шаги в военной и экономической сферах. Улыбка Путина же стала кошмаром для Запада, подчеркивает издание.

Ранее газета публиковала призыв к странам Запада начать переговоры с Путиным. В материале были отмечены заслуги Путина и его роль в стабилизации политической обстановки в СНГ и влиянии на ситуацию в Европе и Африке.

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Слова российского лидера Владимира Путина о странах НАТО, которым не надоедает воевать с Россией руками солдат ВСУ, были произнесены с улыбкой. Это стало одним из самых сильных ударов по врагам России, написала DikGAZETE. «Подобные заявления Путина с улыбкой — это один из самых сильных ударов, нанесенных врагам России. Коллективный Запад и его марионетки хотят, чтобы Путина считали слабым, трусливым и робким. Путин же делает уверенные заявления и иногда многозначительно улыбается», — говорится в материале. В публикации отмечается, что Россия делает уверенные шаги в военной и экономической сферах. Улыбка Путина же стала кошмаром для Запада, подчеркивает издание. Ранее газета публиковала призыв к странам Запада начать переговоры с Путиным. В материале были отмечены заслуги Путина и его роль в стабилизации политической обстановки в СНГ и влиянии на ситуацию в Европе и Африке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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