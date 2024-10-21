На северо-западе в Челябинске по улице Молдавской нанесли новую разметку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разметку нанесли на новом участке дороги от проспекта Победы до улицы 250-летия Челябинска
Разметку нанесли на новом участке дороги от проспекта Победы до улицы 250-летия Челябинска Фото:

На северо-западе Челябинска, на новом участке дороги по улице Молдавской, появилась дорожная разметка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«На новом участке дороги по улице Молдавской появилась дорожная разметка. Участок дороги от проспекта Победы до улицы 250-летия Челябинска построен в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“», — сообщил в ведомстве.

В пресс-службе мэрии отметили, что подрядчику теперь предстоит завершить установку дорожных знаков. Также он должен озеленить территорию.

Разметка появилась по улице Молдавской
Разметка появилась по улице Молдавской
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На северо-западе Челябинска, на новом участке дороги по улице Молдавской, появилась дорожная разметка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «На новом участке дороги по улице Молдавской появилась дорожная разметка. Участок дороги от проспекта Победы до улицы 250-летия Челябинска построен в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“», — сообщил в ведомстве. В пресс-службе мэрии отметили, что подрядчику теперь предстоит завершить установку дорожных знаков. Также он должен озеленить территорию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...