Разметку нанесли на новом участке дороги от проспекта Победы до улицы 250-летия Челябинска
На северо-западе Челябинска, на новом участке дороги по улице Молдавской, появилась дорожная разметка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.
«На новом участке дороги по улице Молдавской появилась дорожная разметка. Участок дороги от проспекта Победы до улицы 250-летия Челябинска построен в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“», — сообщил в ведомстве.
В пресс-службе мэрии отметили, что подрядчику теперь предстоит завершить установку дорожных знаков. Также он должен озеленить территорию.
Разметка появилась по улице Молдавской
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!