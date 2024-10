The Economist впервые за два месяца предсказал победу Трампа на выборах

Дональд Трамп опередит Камалу Харрис в предвыборной гонке, заявили в The Economist Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Экс-глава США республиканец Дональд Трамп является фаворитом президентской гонки в Штатах согласно данным прогностической модели еженедельника The Economist. На протяжении последних двух месяцев аналитики журнала видели в лидерах Харрис от Демократической партии. Актуальные данные The Economist показывают, что Трамп может получить 276 голосов выборщиков против 262 у Харрис. «Шансы кандидата от Республиканской партии на победу оцениваются в 54%, что значительно выше по сравнению с 46% на 18 октября», — отмечает The Economist. Это указывает на значительный рост поддержки Трампа накануне выборов. Повышение шансов Трампа коррелирует с ростом его популярности, особенно в ключевых штатах, что связывают с приближением выборов и уменьшением количества нерешившихся избирателей. Прогностическая модель The Economist, разработанная с участием исследователей из Колумбийского университета, учитывает множество факторов, включая экономическую ситуацию и демографические особенности каждого штата. В частности, в Госдуме РФ считают, Трамп имеет более высокие шансы на победу в выборах. По словам депутата Дмитрия Белика, все провалы демократов Трамп использует как плюсы для себя, передает РИА Новости. При этом Politico пишет, что Трамп проиграет выборы, но все равно получит власть.

