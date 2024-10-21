21 октября 2024

Суд вынес приговор полицейским, которые вывезли в лес и избили екатеринбуржца

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Приговор вынесли в Орджоникидзевском райсуде Фото:

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор двум сотрудникам патрульно-постовой службы полиции, которые задержали, вывезли в лес и избили прохожего, поинтересовавшегося о времени суток. Следующие пять лет обвиняемые проведут в исправительной колонии общего режима, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Каждому из осужденных назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на госслужбе в органах внутренних дел, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года. Один из осужденных судом лишен специального звания „лейтенант полиции“; второй лишен специального звания „сержант полиции“», — следует из сообщения.

Инцидент произошел 13 августа 2023-го. На улице Ползунова к сотрудникам ППС обратился мужчина, чтобы спросить, который час, а затем продолжил общаться с полицейскими. В ответ на это они заковали прохожего в наручники, посадили в служебную машину и увезли в Калиновский лесопарк, где задержанного избили. Экспертиза признала, что здоровью нанесен вред средней тяжести, а полицейских обвинили по пунктам «а», «б», «г» части третьей статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия, специальных средств, группой лиц по предварительному сговору).

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Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор двум сотрудникам патрульно-постовой службы полиции, которые задержали, вывезли в лес и избили прохожего, поинтересовавшегося о времени суток. Следующие пять лет обвиняемые проведут в исправительной колонии общего режима, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Каждому из осужденных назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на госслужбе в органах внутренних дел, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года. Один из осужденных судом лишен специального звания „лейтенант полиции“; второй лишен специального звания „сержант полиции“», — следует из сообщения. Инцидент произошел 13 августа 2023-го. На улице Ползунова к сотрудникам ППС обратился мужчина, чтобы спросить, который час, а затем продолжил общаться с полицейскими. В ответ на это они заковали прохожего в наручники, посадили в служебную машину и увезли в Калиновский лесопарк, где задержанного избили. Экспертиза признала, что здоровью нанесен вред средней тяжести, а полицейских обвинили по пунктам «а», «б», «г» части третьей статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия, специальных средств, группой лиц по предварительному сговору).
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© Служба новостей «URA.RU»
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