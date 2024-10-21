21 октября 2024

Депутат гордумы Екатеринбурга назвал коллег олигофренами

Депутат Колесников: при возведении в Екатеринбурге кортов нужно строить дороги
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Екатеринбургской городской думы. Екатеринбург, колесников александр
Александра Колесникова возмутило отсутствие дорог при строительстве во дворах кортов Фото:

Депутаты думы Екатеринбурга Александр Колесников заявил об умственной отсталости у коллег. Это произошло во время рассмотрения вопроса о строительстве спортивных площадок на очередном заседании думы.

«У меня вопрос. Я его задаю уже лет пятьдесят здесь. У меня ощущение, что депутаты глухие или администрация глухая. Вы когда во дворе строите объект — корт или плозадку — почему дороги-то к ней не закладываете в ремонт? Я понимаю, что олигофрены-депутаты в свое время придумали эту программу „Спорт в каждый двор“, остановились только на воркаутах. А немножко расширить-то ее нельзя что ли?» — сказал Колесников. Это попало в трансляцию на сайте думы. Депутат также заявил, что чиновники «разучились хозяйствовать».

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Депутаты думы Екатеринбурга Александр Колесников заявил об умственной отсталости у коллег. Это произошло во время рассмотрения вопроса о строительстве спортивных площадок на очередном заседании думы. «У меня вопрос. Я его задаю уже лет пятьдесят здесь. У меня ощущение, что депутаты глухие или администрация глухая. Вы когда во дворе строите объект — корт или плозадку — почему дороги-то к ней не закладываете в ремонт? Я понимаю, что олигофрены-депутаты в свое время придумали эту программу „Спорт в каждый двор“, остановились только на воркаутах. А немножко расширить-то ее нельзя что ли?» — сказал Колесников. Это попало в трансляцию на сайте думы. Депутат также заявил, что чиновники «разучились хозяйствовать».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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