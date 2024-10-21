Депутат гордумы Екатеринбурга назвал коллег олигофренами

Депутаты думы Екатеринбурга Александр Колесников заявил об умственной отсталости у коллег. Это произошло во время рассмотрения вопроса о строительстве спортивных площадок на очередном заседании думы.
«У меня вопрос. Я его задаю уже лет пятьдесят здесь. У меня ощущение, что депутаты глухие или администрация глухая. Вы когда во дворе строите объект — корт или плозадку — почему дороги-то к ней не закладываете в ремонт? Я понимаю, что олигофрены-депутаты в свое время придумали эту программу „Спорт в каждый двор“, остановились только на воркаутах. А немножко расширить-то ее нельзя что ли?» — сказал Колесников. Это попало в трансляцию на сайте думы. Депутат также заявил, что чиновники «разучились хозяйствовать».
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