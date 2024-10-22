Израиль объявил о ликвидации преемника Насраллы

23 октября 2024 в 01:06 Размер текста - 17 +

Израильская армия подтвердила ликвидацию Хашема Сафи ад-Дина Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Израильская армия подтвердила ликвидацию Хашема Сафи ад-Дина, главы исполнительного совета шиитской организации «Хезболлах». Сафи ад-Дин был главным кандидатом на замену убитого ранее лидера Хасана Насруллы. Эта информация была официально обнародована в заявлении пресс-службы вооруженных сил Израиля. «Сейчас можно подтвердить, что в результате удара, нанесенного около трех недель назад, глава исполнительного совета террористической организации «Хезболлах» Хашем Сафи ад-Дин и начальник разведывательного штаба «Хезболлах» Хусейн Али аз-Зейма были убиты в [предместье] Дахия в Бейруте вместе с другими командирами «Хезболлах», — говорится в заявлении пресс-службы израильской армии. Там добавили, что в результате удара также были уничтожены другие высокопоставленные командиры «Хезболлах». Ранее Израиль ликвидировал командира батальона палестинской группировки ХАМАС Махмуда Хамдана. Он отвечал за охрану убитого лидера движения Яхья Синвара, который также был убит силами ЦАХАЛ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израильская армия подтвердила ликвидацию Хашема Сафи ад-Дина, главы исполнительного совета шиитской организации «Хезболлах». Сафи ад-Дин был главным кандидатом на замену убитого ранее лидера Хасана Насруллы. Эта информация была официально обнародована в заявлении пресс-службы вооруженных сил Израиля. «Сейчас можно подтвердить, что в результате удара, нанесенного около трех недель назад, глава исполнительного совета террористической организации «Хезболлах» Хашем Сафи ад-Дин и начальник разведывательного штаба «Хезболлах» Хусейн Али аз-Зейма были убиты в [предместье] Дахия в Бейруте вместе с другими командирами «Хезболлах», — говорится в заявлении пресс-службы израильской армии. Там добавили, что в результате удара также были уничтожены другие высокопоставленные командиры «Хезболлах». Ранее Израиль ликвидировал командира батальона палестинской группировки ХАМАС Махмуда Хамдана. Он отвечал за охрану убитого лидера движения Яхья Синвара, который также был убит силами ЦАХАЛ.