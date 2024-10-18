Израиль ликвидировал командира батальона ХАМАС, отвечавшего за охрану Синвара

19 октября 2024 в 01:53 Размер текста - 17 +

Хамдан отвечал за охрану убитого лидера движения ХАМАС Синвара Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке ЦАХАЛ ликвидировала командира батальона палестинской группировки ХАМАС Махмуда Хамдана. Об этом сообщили в армии обороны Израиля. Там уточнили, что он отвечал за охрану убитого лидера движения Яхья Синвара. «Хамдан был ликвидирован армией обороны Израиля», — говорится в заявлении ЦАХАЛ. Сообщается, что Хамдан командовал батальоном ХАМАС в Тель-аль-Султан на юге сектора Газа. Он погиб в 200 метрах от местах ликвидации Синвара. Синвар был ликвидирован во время израильского удара по Сектору Газа. О этом в ЦАХАЛ заявили 17 октября. Позже появились кадры, запечатлевшие последние минуты жизни Синвара. Премьер — министр Израиля Бенжамин Нетаньяху позже заявил, что операция ЦАХАЛ в Газе не закончилась на ликвидации Синвара, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ЦАХАЛ ликвидировала командира батальона палестинской группировки ХАМАС Махмуда Хамдана. Об этом сообщили в армии обороны Израиля. Там уточнили, что он отвечал за охрану убитого лидера движения Яхья Синвара. «Хамдан был ликвидирован армией обороны Израиля», — говорится в заявлении ЦАХАЛ. Сообщается, что Хамдан командовал батальоном ХАМАС в Тель-аль-Султан на юге сектора Газа. Он погиб в 200 метрах от местах ликвидации Синвара. Синвар был ликвидирован во время израильского удара по Сектору Газа. О этом в ЦАХАЛ заявили 17 октября. Позже появились кадры, запечатлевшие последние минуты жизни Синвара. Премьер — министр Израиля Бенжамин Нетаньяху позже заявил, что операция ЦАХАЛ в Газе не закончилась на ликвидации Синвара, передает RT.