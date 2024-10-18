18 октября 2024

Израиль ликвидировал командира батальона ХАМАС, отвечавшего за охрану Синвара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, военные, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция, ливан
Хамдан отвечал за охрану убитого лидера движения ХАМАС Синвара Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

ЦАХАЛ ликвидировала командира батальона палестинской группировки ХАМАС Махмуда Хамдана. Об этом сообщили в армии обороны Израиля. Там уточнили, что он отвечал за охрану убитого лидера движения Яхья Синвара.

«Хамдан был ликвидирован армией обороны Израиля», — говорится в заявлении ЦАХАЛ. Сообщается, что Хамдан командовал батальоном ХАМАС в Тель-аль-Султан на юге сектора Газа. Он погиб в 200 метрах от местах ликвидации Синвара.

Синвар был ликвидирован во время израильского удара по Сектору Газа. О этом в ЦАХАЛ заявили 17 октября. Позже появились кадры, запечатлевшие последние минуты жизни Синвара. Премьер — министр Израиля Бенжамин Нетаньяху позже заявил, что операция ЦАХАЛ в Газе не закончилась на ликвидации Синвара, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ЦАХАЛ ликвидировала командира батальона палестинской группировки ХАМАС Махмуда Хамдана. Об этом сообщили в армии обороны Израиля. Там уточнили, что он отвечал за охрану убитого лидера движения Яхья Синвара. «Хамдан был ликвидирован армией обороны Израиля», — говорится в заявлении ЦАХАЛ. Сообщается, что Хамдан командовал батальоном ХАМАС в Тель-аль-Султан на юге сектора Газа. Он погиб в 200 метрах от местах ликвидации Синвара. Синвар был ликвидирован во время израильского удара по Сектору Газа. О этом в ЦАХАЛ заявили 17 октября. Позже появились кадры, запечатлевшие последние минуты жизни Синвара. Премьер — министр Израиля Бенжамин Нетаньяху позже заявил, что операция ЦАХАЛ в Газе не закончилась на ликвидации Синвара, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...