Израиль ликвидировал командира батальона ХАМАС, отвечавшего за охрану Синвара

ЦАХАЛ ликвидировала командира батальона палестинской группировки ХАМАС Махмуда Хамдана. Об этом сообщили в армии обороны Израиля. Там уточнили, что он отвечал за охрану убитого лидера движения Яхья Синвара.
«Хамдан был ликвидирован армией обороны Израиля», — говорится в заявлении ЦАХАЛ. Сообщается, что Хамдан командовал батальоном ХАМАС в Тель-аль-Султан на юге сектора Газа. Он погиб в 200 метрах от местах ликвидации Синвара.
Синвар был ликвидирован во время израильского удара по Сектору Газа. О этом в ЦАХАЛ заявили 17 октября. Позже появились кадры, запечатлевшие последние минуты жизни Синвара. Премьер — министр Израиля Бенжамин Нетаньяху позже заявил, что операция ЦАХАЛ в Газе не закончилась на ликвидации Синвара, передает RT.
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