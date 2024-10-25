«Впечатались лицами в стекло»: в Екатеринбурге скорая влетела в иномарку. Фото

В Екатеринбурге водитель скорой помощи отвлекся от дороги и врезался в иномарку

26 октября 2024 в 01:29 Размер текста - 17 +

Водитель скорой помощи признал свою вину Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге водитель психиатрической бригады скорой помощи отвлекся от дороги, выехал на встречную полосу и врезался в проезжающий Chevrolet. ДТП произошло на перекрестке улиц Ильича и Кировградская, трое человек госпитализировано, сообщил URA.RU очевидец. «Авария случилась на перекрестке улиц Ильича и Кировградская. Машина скорой помощи при повороте налево выехала на встречку и столкнулась с Chevrolet. Троих человек госпитализировали в больницу на другой скорой. Парни, которые сидели впереди, впечатались лицом в стекло», — рассказал читатель. В Chevrolet ехали молодые парни 2005 и 2006 годов рождения. Они не были пристегнуты, поэтому их откинуло прямо в лобовое стекло. У водителя и пассажира на переднем сиденье переломаны ноги. В машине скорой помощи никто не пострадал. Водитель признал свою вину и подтвердил, что в этот момент отвлекся от дороги. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Молодые люди не были пристегнуты, поэтому их откинуло прямо в лобовое стекло. Фото: читатель URA.RU Авария произошла на перекрестке улиц Ильича и Кировградская Фото: читатель URA.RU Пострадавших госпитализировали в больницу на другой скорой Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге водитель психиатрической бригады скорой помощи отвлекся от дороги, выехал на встречную полосу и врезался в проезжающий Chevrolet. ДТП произошло на перекрестке улиц Ильича и Кировградская, трое человек госпитализировано, сообщил URA.RU очевидец. «Авария случилась на перекрестке улиц Ильича и Кировградская. Машина скорой помощи при повороте налево выехала на встречку и столкнулась с Chevrolet. Троих человек госпитализировали в больницу на другой скорой. Парни, которые сидели впереди, впечатались лицом в стекло», — рассказал читатель. В Chevrolet ехали молодые парни 2005 и 2006 годов рождения. Они не были пристегнуты, поэтому их откинуло прямо в лобовое стекло. У водителя и пассажира на переднем сиденье переломаны ноги. В машине скорой помощи никто не пострадал. Водитель признал свою вину и подтвердил, что в этот момент отвлекся от дороги. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.