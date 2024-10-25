25 октября 2024

«Впечатались лицами в стекло»: в Екатеринбурге скорая влетела в иномарку. Фото

В Екатеринбурге водитель скорой помощи отвлекся от дороги и врезался в иномарку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обзорная по городу. Пермь , 03, медицина, скорая помощь, скорая
Водитель скорой помощи признал свою вину Фото:

В Екатеринбурге водитель психиатрической бригады скорой помощи отвлекся от дороги, выехал на встречную полосу и врезался в проезжающий Chevrolet. ДТП произошло на перекрестке улиц Ильича и Кировградская, трое человек госпитализировано, сообщил URA.RU очевидец.

«Авария случилась на перекрестке улиц Ильича и Кировградская. Машина скорой помощи при повороте налево выехала на встречку и столкнулась с Chevrolet. Троих человек госпитализировали в больницу на другой скорой. Парни, которые сидели впереди, впечатались лицом в стекло», — рассказал читатель.

В Chevrolet ехали молодые парни 2005 и 2006 годов рождения. Они не были пристегнуты, поэтому их откинуло прямо в лобовое стекло. У водителя и пассажира на переднем сиденье переломаны ноги. В машине скорой помощи никто не пострадал. Водитель признал свою вину и подтвердил, что в этот момент отвлекся от дороги.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Молодые люди не были пристегнуты, поэтому их откинуло прямо в лобовое стекло.
Молодые люди не были пристегнуты, поэтому их откинуло прямо в лобовое стекло.
Фото:
Авария произошла на перекрестке улиц Ильича и Кировградская
Авария произошла на перекрестке улиц Ильича и Кировградская
Фото:
Пострадавших госпитализировали в больницу на другой скорой
Пострадавших госпитализировали в больницу на другой скорой
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге водитель психиатрической бригады скорой помощи отвлекся от дороги, выехал на встречную полосу и врезался в проезжающий Chevrolet. ДТП произошло на перекрестке улиц Ильича и Кировградская, трое человек госпитализировано, сообщил URA.RU очевидец. «Авария случилась на перекрестке улиц Ильича и Кировградская. Машина скорой помощи при повороте налево выехала на встречку и столкнулась с Chevrolet. Троих человек госпитализировали в больницу на другой скорой. Парни, которые сидели впереди, впечатались лицом в стекло», — рассказал читатель. В Chevrolet ехали молодые парни 2005 и 2006 годов рождения. Они не были пристегнуты, поэтому их откинуло прямо в лобовое стекло. У водителя и пассажира на переднем сиденье переломаны ноги. В машине скорой помощи никто не пострадал. Водитель признал свою вину и подтвердил, что в этот момент отвлекся от дороги. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...