В Екатеринбурге водитель психиатрической бригады скорой помощи отвлекся от дороги, выехал на встречную полосу и врезался в проезжающий Chevrolet. ДТП произошло на перекрестке улиц Ильича и Кировградская, трое человек госпитализировано, сообщил URA.RU очевидец.
«Авария случилась на перекрестке улиц Ильича и Кировградская. Машина скорой помощи при повороте налево выехала на встречку и столкнулась с Chevrolet. Троих человек госпитализировали в больницу на другой скорой. Парни, которые сидели впереди, впечатались лицом в стекло», — рассказал читатель.
В Chevrolet ехали молодые парни 2005 и 2006 годов рождения. Они не были пристегнуты, поэтому их откинуло прямо в лобовое стекло. У водителя и пассажира на переднем сиденье переломаны ноги. В машине скорой помощи никто не пострадал. Водитель признал свою вину и подтвердил, что в этот момент отвлекся от дороги.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
Молодые люди не были пристегнуты, поэтому их откинуло прямо в лобовое стекло.
Фото: читатель URA.RU
Авария произошла на перекрестке улиц Ильича и Кировградская
Фото: читатель URA.RU
Пострадавших госпитализировали в больницу на другой скорой
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В Екатеринбурге водитель психиатрической бригады скорой помощи отвлекся от дороги, выехал на встречную полосу и врезался в проезжающий Chevrolet. ДТП произошло на перекрестке улиц Ильича и Кировградская, трое человек госпитализировано, сообщил URA.RU очевидец. «Авария случилась на перекрестке улиц Ильича и Кировградская. Машина скорой помощи при повороте налево выехала на встречку и столкнулась с Chevrolet. Троих человек госпитализировали в больницу на другой скорой. Парни, которые сидели впереди, впечатались лицом в стекло», — рассказал читатель. В Chevrolet ехали молодые парни 2005 и 2006 годов рождения. Они не были пристегнуты, поэтому их откинуло прямо в лобовое стекло. У водителя и пассажира на переднем сиденье переломаны ноги. В машине скорой помощи никто не пострадал. Водитель признал свою вину и подтвердил, что в этот момент отвлекся от дороги. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.