Скандальную звезду окружила толпа екатеринбуржцев ради одной просьбы. Фото, видео

Блогер Джарахов встретился с фанатами на «Форуме Будущего» в Екатеринбурге

26 октября 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Встреча с Эльдаром Джараховым прошла в «Екатеринбург-ЭКСПО» Фото: Размик Закарян © URA.RU Блогер-миллионник Эльдар Джарахов, не раз попадавший в скандалы, стал специальным гостем на IT-конгрессе и выставке «Форум Будущего» в Екатеринбурге. Вместе с горожанами он порассуждал об образовании, как можно использовать нейросети для создания контента и удается ли блогерам существовать без рекламодателей после начала СВО. После лекции молодого человека окружили школьники, чтобы сделать с ним персональное фото, но им не разрешили, передает корреспондент URA.RU. Джарахов обсуждал с фанатами вопросы, которые касаются медиакоммуникаций. Например, он презентовал кусочек будущего трека, в котором на бэк-вокале поет рэпер Дрейк, выразил сомнения, что образование журналиста может помочь человеку стать блогером, и поделился, что несмотря на уход рекламодателей после начала СВО и блокировку YouTube, без рекламы звезды видеороликов не остались. После лекции школьники и студенты бросились делать фото с Джараховым, но организаторы им отказали, разрешив сделать только общий кадр. Также блогер шутил по поводу своего роста — 157 см, а одна из слушательниц даже предложила подшить ему джинсы, чтобы артисту было удобнее ходить. Диалог со знаменитостью длился около полутора часов. Джарахов известен как один из первооткрывателей «блогерского рэпа» в России, он также ведет YouTube-канал, где насчитывается более 4 млн подписчиков. За свою карьеру неоднократно попадал в скандалы: доводил до слез пошлыми шутками блогера Юлю Гаврилину и устроил драку на свадьбе рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер-миллионник Эльдар Джарахов, не раз попадавший в скандалы, стал специальным гостем на IT-конгрессе и выставке «Форум Будущего» в Екатеринбурге. Вместе с горожанами он порассуждал об образовании, как можно использовать нейросети для создания контента и удается ли блогерам существовать без рекламодателей после начала СВО. После лекции молодого человека окружили школьники, чтобы сделать с ним персональное фото, но им не разрешили, передает корреспондент URA.RU. Джарахов обсуждал с фанатами вопросы, которые касаются медиакоммуникаций. Например, он презентовал кусочек будущего трека, в котором на бэк-вокале поет рэпер Дрейк, выразил сомнения, что образование журналиста может помочь человеку стать блогером, и поделился, что несмотря на уход рекламодателей после начала СВО и блокировку YouTube, без рекламы звезды видеороликов не остались. После лекции школьники и студенты бросились делать фото с Джараховым, но организаторы им отказали, разрешив сделать только общий кадр. Также блогер шутил по поводу своего роста — 157 см, а одна из слушательниц даже предложила подшить ему джинсы, чтобы артисту было удобнее ходить. Диалог со знаменитостью длился около полутора часов. Джарахов известен как один из первооткрывателей «блогерского рэпа» в России, он также ведет YouTube-канал, где насчитывается более 4 млн подписчиков. За свою карьеру неоднократно попадал в скандалы: доводил до слез пошлыми шутками блогера Юлю Гаврилину и устроил драку на свадьбе рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).