Силовики закрыли дело свердловчанина, палившего из автомата в Екатеринбурге

В Екатеринбурге силовики прекратили уголовное дело в отношении жителя Новоуральска Игоря М., который открыл стрельбу из автомата у жилого дома, устроив «праздничный салют» в честь Дня Победы. Об этом URA.RU сообщила его адвокат Екатерина Соколовская.
«Моего подзащитного допросили 19 июня. Было установлено, что автомат (модель „ОС-АК74 М“) является охолощенным, пригоден только к имитации выстрелов и безопасен для применения. На следующий день мы были уведомлены о прекращении уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство)», — сказала собеседница агентства.
Инцидент произошел ночью 11 мая у высотки на Высоцкого, 8. Игорь и его друг Александр вышли на улицу, где новоуралец выстрелил в воздух. После этого силовики задержали мужчин. Они заявили, что не хотели напугать жильцов и извинились перед всеми после своего поступка.
