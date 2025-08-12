12 августа 2025

Силовики закрыли дело свердловчанина, палившего из автомата в Екатеринбурге

Полиция прекратила дело жителя Новоуральска, который выстрелил у жилого дома
Мужчина выстрелил в воздух из АК-74
Мужчина выстрелил в воздух из АК-74

В Екатеринбурге силовики прекратили уголовное дело в отношении жителя Новоуральска Игоря М., который открыл стрельбу из автомата у жилого дома, устроив «праздничный салют» в честь Дня Победы. Об этом URA.RU сообщила его адвокат Екатерина Соколовская.

«Моего подзащитного допросили 19 июня. Было установлено, что автомат (модель „ОС-АК74 М“) является охолощенным, пригоден только к имитации выстрелов и безопасен для применения. На следующий день мы были уведомлены о прекращении уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство)», — сказала собеседница агентства.

Инцидент произошел ночью 11 мая у высотки на Высоцкого, 8. Игорь и его друг Александр вышли на улицу, где новоуралец выстрелил в воздух. После этого силовики задержали мужчин. Они заявили, что не хотели напугать жильцов и извинились перед всеми после своего поступка.

