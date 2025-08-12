12 августа 2025

Под Екатеринбургом приземлились огромные уникальные самолеты

В Верхней Пышме запустили выставочную зону «Аэроперрон»
На «Аэроперроне» разместили также и другие самолеты
В Музейном комплексе в Верхней Пышме (Свердловская область) появилась выставочная зона — «Аэроперрон». К открытию площадки специально привезли три огромных уникальных экспоната, передает корреспондент URA.RU.

«Наконец у нас появилась отдельная зона, где мы можем представить те образцы гражданских самолетов и многоцелевых транспортных средств, которые у нас есть. Нам предстоит очень-очень много работы, чтобы их отреставрировать, привести в надлежащий вид», — рассказал начальник отдела экспозиции музея Андрей Зимин.

Уже с 13 августа посетители смогут увидеть три новых борта. Это Ан-24 — турбовинтовой самолет, который до сих эксплуатируют в российской авиации, Ан-72 — рекордсмен среди транспортных самолетов по высоте полета, Як-40 — первый в мире трехдвигательный турбореактивный пассажирский самолет 3-го класса.

Также на «Аэроперроне» разместились ключевые отечественные пассажирские самолеты второй половины XX века. Речь идёт об одном из самых массовых пассажирских самолетов, выпускавшихся в СССР, Ту-134 и ближнемагистральном самолете Ил-14, который был разработан в 40-х годах прошлого века.

