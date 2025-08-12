Федералы поддержали проект бывшего наркомана из Нижнего Тагила

Леонид много лет употреблял запрещенные вещества (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Свердловчанин Леонид, чья жизнь была разрушена десятилетиями наркотической зависимости после гибели брата, не только смог вернуться к нормальной жизни, но и стал основателем благотворительного проекта «Тарелка Добра». Теперь он помогает людям, оказавшимся в аналогичной беде. Как тагильчанин, столкнувшийся с невыносимой утратой, нашел в себе силы для борьбы и стал спасителем для других — в материале URA.RU. Трагедия, изменившая судьбу Леонид вырос в благополучной семье, где старший брат был для него не просто родственником, а главным примером для подражания и настоящим ориентиром. Однако в 1995 году спокойствие привычной жизни было внезапно нарушено: пятнадцатилетний брат Леонида погиб в ДТП — подросток управлял мотоциклом. Эта внезапная и жестокая потеря стала для молодого Леонида сокрушительным ударом, выбив почву из-под ног и погрузив его в глубокий внутренний кризис. «Для других это был сын, брат, друг, а для меня — мой ориентир. Неважно, куда он меня вел — я всегда следовал за ним. Трудно передать словами последствия той трагедии и мои переживания, никому не пожелаю испытать подобное. Родители развелись почти сразу после произошедшего, что нанесло мне новый удар», — вспоминает Леонид. Погружение в зависимость Леониду могло грозить тюремное заключение, однако суд проявил снисхождение и ограничился назначением ему условного срока (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оставшись без поддержки близких, Леонид начал искать новых авторитетов среди старших подростков во дворе. Их образ жизни ошибочно показался ему привлекательным, однако за внешней «красотой» скрывались наркотики. Уже в 17 лет Леонида задержали с крупной партией запрещенных веществ. После двух с половиной месяцев в следственном изоляторе и условного приговора ему не удалось вырваться из замкнутого круга — более того, тюремный опыт лишь усугубил его зависимость. «После освобождения из зала суда я пообещал матери отказаться от наркотиков. Помню те разговоры и обещания, данные еще раньше — до сих пор помню их дословно. Я устроился работать в автосервис, но мысли о том, что нужно что-то предпринять, не покидали меня. Я строил иллюзии относительно будущего», — делится Леонид. Вскоре у него появился доступ к большему количеству и разнообразию наркотиков. «В результате — полная зависимость, разрушенная личность, множество проблем, постоянная угроза тюрьмы или смерти, инвалидность из-за нарушений речи и опорно-двигательной системы, токсическая энцефалопатия сложного генеза», — с сожалением рассказывает он. Последствия и путь к выздоровлению Новость по теме «Боль и слезы»: успешный баскетболист из Свердловской области попал в ловушку Попытки начать новую жизнь после суда оказались безуспешными. Несмотря на трудоустройство и поддержку матери, зависимость только усиливалась. С течением времени здоровье стремительно ухудшалось: Леониду была присвоена инвалидность, появились серьезные проблемы с речью и координацией движений. В 2011 году мать и отчим приняли решение направить Леонида на реабилитацию в Нижний Тагил. Его состояние было критическим, однако именно там начался путь к выздоровлению. В окружении людей, верящих в перемены, у Леонида возникло желание быть полезным и помогать другим, появилась вера в лучшее будущее. «7 мая 2011 года, когда мне было 23 года, мама с отчимом привезли меня на реабилитацию в Нижний Тагил. Нас встретил Евгений (бывший баскетболист, поборовший героиновую зависимость). Мы приехали в офис фонда „Независимость“, оформили все необходимые документы. Мое состояние было настолько тяжелым, что один из сотрудников спросил: „Тебя ломает?“, а я даже не смог ответить — просто стоял с опущенной головой», — вспоминает Леонид. Создание проекта «Тарелка Добра» С 2013 года в Нижнем Тагиле волонтеры оказывают помощь малоимущим, обеспечивая их горячим питанием (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Через два года после начала реабилитации Леонид вместе с единомышленниками создал проект «Тарелка Добра». Начиная с 2013 года команда организует бесплатные раздачи обедов для нуждающихся на улицах Нижнего Тагила. К 2025 году проект охватывает уже пять точек помощи и становится важной частью жизни многих волонтеров. «Через два года после начала выздоровления возникла идея помогать бездомным. Я поделился своим намерением с близкими людьми, которые поддержали меня морально и физически. Вскоре мы впервые приехали на улицу Циолковского и начали раздавать обеды. Это было летом 2013 года», — рассказывает Леонид об истории создания проекта. С тех пор волонтеры каждую неделю организованно посещают места, где осуществляется кормление. «В 2016 году открылись еще три новых точки в разных районах города. На сегодняшний день помощь оказывается на пяти постоянных локациях», — отметил уралец. Семья и новая жизнь В 2016 году Леонид познакомился с Екатериной, которая обратилась в качестве волонтера в «Тарелку Добра». Совместная работа на точках поддержки быстро переросла в крепкие отношения. Вскоре пара поженилась, у них родилось трое сыновей. Проект получил новый импульс к развитию. В настоящее время Леонид воспитывает троих сыновей и считает свою семью главным достижением в жизни (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Сегодня я отец троих сыновей: Михаила, Марка и Гавриила. Большинство из тех, кто знал меня до мая 2011 года, считали меня безнадежным. Но там, где другие поставили точку, там Бог поставил запятую. Благодарю Бога за шанс, который Он дал мне. Благодарю всех наставников, всех, кто помогал и помогает идти по жизни. Благодарю фонд „Независимость“ за билет в новую жизнь!», — сказал Леонид. В 2019 году «Тарелка Добра» стала финалистом всероссийского конкурса «Доброволец России» (организаторы Минстрой РФ, Росмолодежь, ОАО «РЖД» итд). Сегодня проект еженедельно помогает сотням нуждающихся жителей города, а команда волонтеров продолжает пополняться. Разработана эффективная система оказания помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В беседе корреспонденту агентства директор фонда Алексей Долгалев заявил, что история Леонида не является исключением: многие люди, имеющие опыт длительной наркотической зависимости, способны преодолеть эту проблему, добиться стабильной ремиссии, создать семьи и реализоваться в профессиональной сфере. «Самое важное — не бояться обращаться за поддержкой», — подчеркнул он. Директор фонда «Независимость» Алексей считает, что в сложные жизненные моменты важно обращаться за помощью (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU История Леонида — пример того, как даже самые тяжелые испытания могут стать началом нового пути. Бывший наркозависимый и инвалид смог не только вернуть себе жизнь, но и помогает тысячам других людей найти поддержку и веру в себя. URA.RU занимает принципиальную и бескомпромиссную позицию в отношении употребления и распространения запрещенных веществ. Редакция напоминает, что подобные действия преследуются по закону в соответствии с уголовным законодательством России. Агентство призывает своих читателей к ответственной гражданской позиции, выбору здорового образа жизни и неукоснительному соблюдению правовых норм. Дорогие читатели! Если вы стали очевидцем важного события, переживаете сложные времена или у вас есть захватывающая история, которой вы готовы поделиться с миром, — не держите это в себе. 