12 августа 2025

Екатеринбуржцы мигом раскупили билеты на матч мировых звезд хоккея. Скрин

В Екатеринбурге закончились билеты на The Magic Game
© Служба новостей «URA.RU»
Одним из хедлайнеров матча станет лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин
Одним из хедлайнеров матча станет лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин

Екатеринбуржцы разобрали все билеты на The Magic Game, где сыграют легендарные хоккеисты, известные во всем мире. В настоящий момент остался лишь один билет в наличии.  

Одновременно можно было купить не более четырех билетов. Старт продаж начался в 13:00, но уже спустя 20 минут большой части пригласительных не было. 

The Magic Game пройдет 30 августа на льду «УГМК-Арене» по инициативе двукратного обладателя Кубка Стэнли Павла Дацюка. В числе почетных гостей — обладатели олимпийских медалей, чемпионских титулов мировых первенств, обладатели Кубка Гагарина и Кубка Стэнли. В списке хедлайнеров числятся Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Александр Радулов, Данис Зарипов, Николай Хабибулин и другие.

Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
