Екатеринбуржцы разобрали все билеты на The Magic Game, где сыграют легендарные хоккеисты, известные во всем мире. В настоящий момент остался лишь один билет в наличии.
Одновременно можно было купить не более четырех билетов. Старт продаж начался в 13:00, но уже спустя 20 минут большой части пригласительных не было.
The Magic Game пройдет 30 августа на льду «УГМК-Арене» по инициативе двукратного обладателя Кубка Стэнли Павла Дацюка. В числе почетных гостей — обладатели олимпийских медалей, чемпионских титулов мировых первенств, обладатели Кубка Гагарина и Кубка Стэнли. В списке хедлайнеров числятся Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Александр Радулов, Данис Зарипов, Николай Хабибулин и другие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!