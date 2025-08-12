12 августа 2025

Более 200 тысяч свердловчан не могут вылететь за границу из-за долгов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За границей не смогут отдохнуть 207 тысяч жителей
За границей не смогут отдохнуть 207 тысяч жителей Фото:

В Свердловской области 207 тысяч жителей ограничены в праве выезда за границу Российской Федерации из-за долгов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП России.

«Долгожданный вылет может не состояться у 207 тысяч свердловчан», — пояснили в ведомстве. Судебные приставы в период отпусков призвали должников заранее решить вопрос о снятии ограничений.

Узнать о задолженности можно на официальном сайте ГУФССП России по Свердловской области или на «Госуслугах». Там же можно уточнить, есть ли ограничения на выезд за границу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области 207 тысяч жителей ограничены в праве выезда за границу Российской Федерации из-за долгов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП России. «Долгожданный вылет может не состояться у 207 тысяч свердловчан», — пояснили в ведомстве. Судебные приставы в период отпусков призвали должников заранее решить вопрос о снятии ограничений. Узнать о задолженности можно на официальном сайте ГУФССП России по Свердловской области или на «Госуслугах». Там же можно уточнить, есть ли ограничения на выезд за границу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...