Более 200 тысяч свердловчан не могут вылететь за границу из-за долгов

В Свердловской области 207 тысяч жителей ограничены в праве выезда за границу Российской Федерации из-за долгов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП России.
«Долгожданный вылет может не состояться у 207 тысяч свердловчан», — пояснили в ведомстве. Судебные приставы в период отпусков призвали должников заранее решить вопрос о снятии ограничений.
Узнать о задолженности можно на официальном сайте ГУФССП России по Свердловской области или на «Госуслугах». Там же можно уточнить, есть ли ограничения на выезд за границу.
