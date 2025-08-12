12 августа 2025

В Екатеринбурге срывается ремонт главного культурного вуза

Сорвался аукцион на капремонт Екатеринбургского театрального института
На ремонт в учреждении выделили почти 200 млн рублей
На ремонт в учреждении выделили почти 200 млн рублей Фото:

Аукцион на выбор подрядчика для капитального ремонта Екатеринбургского театрального института (ЕГТИ) за 198,5 миллиона рублей сорвался из-за отсутствия заявок на конкурс. Это следует из результатов определения исполнителя на госзакупках.

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — говорится в основании признания торгов несостоявшимися. Подрядчика должны были определить 13 августа.

Завершить работы по ремонту планируют не позднее 13 ноября 2026 года. В частности, отреставрировать фасад, кровлю, внутренние помещения, обновить инженерные коммуникации.

Большую часть средств на работы — 149,35 миллиона рублей — выделило Минкультуры РФ. Двухэтажный каменный дом, в котором сейчас располагается ЕГТИ, был построен в конце 19 века.

