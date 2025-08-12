12 августа 2025

Первое гастрокафе с хот-догами и бесплатной водой открыли в центре Екатеринбурга. Фото

На месте «Брусника Маркет» в Екатеринбурге открыли гастрокафе «Жизньмарт»
© Служба новостей «URA.RU»
Заведение такого формата стало первым в городе
Заведение такого формата стало первым в городе Фото:

В Екатеринбурге на месте «Брусника Маркет» по адресу Ленина, 41 состоялось открытие первого «Жизньмарт Дейли». Это заведение формата гастрокафе, где предлагают не только привычные блюда в контейнерах, но и хот-доги, пиццу, блюда на развес. Корреспондент URA.RU побывал на запуске проекта.

«Это самостоятельный проект, выросший из разговоров с вами — нашими гостями. Из желания сделать повседневность вкуснее, понятнее, ближе», — поделились в компании. Теперь посетители смогут купить не только уже готовые рационы, но и составить блюда для себя самостоятельно, всем желающим доступна вода с газом и без, которую можно налить в свою бутылку.

В витринах на выбор представлено множество салатов, гарниров, есть мясо, рыба и хот-доги. Последние можно купить от 255 рублей. Для тех, кто любит недорого завтракать, доступны разные вариации комбо с кофе от 225 рублей, а возле зоны выдачи теперь есть полка со свежей выпечкой, например, бриошь с пеканом можно приобрести за 230 рублей, крендель — за 99 рублей, а лимонный тарт — за 180 рублей.   

© Служба новостей «URA.RU»
