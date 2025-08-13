Гроза массово выбила из графика рейсы в аэропорту Екатеринбурга

Из-за грозы в аэропорту Екатеринбурга перенесли шесть рейсов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Четыре самолета уже вылетели из аэропорта
Четыре самолета уже вылетели из аэропорта Фото:

В Екатеринбурге 13 августа перенесли вылеты шести самолетов из-за грозы над аэропортом Кольцово. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.

«Гроза над нашим аэродромом вмешалась в планы авиакомпаний и привела к отклонению от графика вылета из Екатеринбурга шести самолетов. Трех бортов в Москву, в Анталью, Калининград и Нижневартовск», — пояснили там.

Отмечается, что на данный момент четыре самолета уже вылетели из Кольцово. Еще два борта готовятся к вылету.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 13 августа перенесли вылеты шести самолетов из-за грозы над аэропортом Кольцово. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани. «Гроза над нашим аэродромом вмешалась в планы авиакомпаний и привела к отклонению от графика вылета из Екатеринбурга шести самолетов. Трех бортов в Москву, в Анталью, Калининград и Нижневартовск», — пояснили там. Отмечается, что на данный момент четыре самолета уже вылетели из Кольцово. Еще два борта готовятся к вылету.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...