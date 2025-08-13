Гроза массово выбила из графика рейсы в аэропорту Екатеринбурга

Четыре самолета уже вылетели из аэропорта
В Екатеринбурге 13 августа перенесли вылеты шести самолетов из-за грозы над аэропортом Кольцово. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.
«Гроза над нашим аэродромом вмешалась в планы авиакомпаний и привела к отклонению от графика вылета из Екатеринбурга шести самолетов. Трех бортов в Москву, в Анталью, Калининград и Нижневартовск», — пояснили там.
Отмечается, что на данный момент четыре самолета уже вылетели из Кольцово. Еще два борта готовятся к вылету.
