Свердловского солдата внезапно лишили выплат во время службы на СВО

Военнослужащему из Заречного (Свердловская область), который безвылазно находится в зоне спецоперации на Украине, внезапно перестали перечислять несколько видов выплат. Задолженность из суточных, соцвыплаты и надбавки копится с начала года, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.
«Супруга пишет, что ее мужу стали платить заметно меньше. Притом, что он безвылазно на переднем крае. Обращения к командиру части ни к чему не привели», — написал депутат в своем telegram-канале.
После запроса в Генпрокуратуру выяснилось, что из-за ошибки командования воинской части мужчине не выплачивали суточные, ежемесячную надбавку к довольствию в размере двух окладов по занимаемой должности и ежемесячную соцвыплату. Иванов пояснил, что вскоре боец получит положенные средства.
