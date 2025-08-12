12 августа 2025

Свердловского солдата внезапно лишили выплат во время службы на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойца оставили без нескольких видов выплат
Бойца оставили без нескольких видов выплат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащему из Заречного (Свердловская область), который безвылазно находится в зоне спецоперации на Украине, внезапно перестали перечислять несколько видов выплат. Задолженность из суточных, соцвыплаты и надбавки копится с начала года, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

«Супруга пишет, что ее мужу стали платить заметно меньше. Притом, что он безвылазно на переднем крае. Обращения к командиру части ни к чему не привели», — написал депутат в своем telegram-канале.

После запроса в Генпрокуратуру выяснилось, что из-за ошибки командования воинской части мужчине не выплачивали суточные, ежемесячную надбавку к довольствию в размере двух окладов по занимаемой должности и ежемесячную соцвыплату. Иванов пояснил, что вскоре боец получит положенные средства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащему из Заречного (Свердловская область), который безвылазно находится в зоне спецоперации на Украине, внезапно перестали перечислять несколько видов выплат. Задолженность из суточных, соцвыплаты и надбавки копится с начала года, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. «Супруга пишет, что ее мужу стали платить заметно меньше. Притом, что он безвылазно на переднем крае. Обращения к командиру части ни к чему не привели», — написал депутат в своем telegram-канале. После запроса в Генпрокуратуру выяснилось, что из-за ошибки командования воинской части мужчине не выплачивали суточные, ежемесячную надбавку к довольствию в размере двух окладов по занимаемой должности и ежемесячную соцвыплату. Иванов пояснил, что вскоре боец получит положенные средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...