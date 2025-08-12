Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев помог провести «Городок здоровья» на прошедшей Ирбитской ярмарке. Каждый желающий мог проверить состояние своего организма. Всего «городок» посетили свыше тысячи человек. Об этом рассказал Вихарев в своем telegram-канале.
«Сотни людей смогли пройти диагностику, сделать флюорографию, маммографию, экспресс-тест на ВИЧ, ЭКГ. Проконсультироваться у офтальмолога и терапевта. Проверить: давление, сахар, холестерин, вес. Пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья на осмотре у акушера-гинеколога и уролога», — рассказал депутат.
Трехдневную диспансеризацию запустили при поддержке областного минздрава, медицинского колледжа, администрации Ирбита, местной больницы и Волонтерского центра Алексея Вихарева. «Городок здоровья» посетили жители Екатеринбурга, Качканара, Калининграда, Тюмени, Режа и Санкт-Петербурга. Все участники получат результаты исследования в личных кабинетах на «Госуслугах». Среди почетных гостей были замгубернатора-министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, глава Ирбита Николай Юдин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!