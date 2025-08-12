Скандальная блогерша из Екатеринбурга попросила отпустить ее из-под ареста: решение суда

В Екатеринбурге блогер и основательница «Уланова-бюро» Екатерина Улонова, которую обвиняют в мошенничестве, попросила отпустить ее из-под домашнего ареста. Апелляционную жалобу рассматривали в Свердловском облсуде.
О том, что Уланову поместили под арест, стало известно 3 июля. Решение принял Верх-Исетский райсуд. «Облсуд оставил без удовлетворения жалобу защиты», — сказали URA.RU в Свердловском облсуде.
Силовики обратили внимание на Уланову в 2023 году после массовых жалоб ее клиентов. По их словам, они оплатили товары, но не получили посылки. Коллективный иск к бизнесвумен подписали свыше 500 человек. В прошлом году суд арестовал ее имущество и автомобиль.
