В Свердловской области разлетелся фейк об атаке БПЛА, в ФСБ опровергли

УФСБ по Свердловской области опровергло информацию об атаке дрона, видео с уничтожением которого разлетелось в СМИ и telegram-каналах. В антитеррористической комиссии напомнили об ответственности за распространение фейков.
"Провокаторы рассылали видео с якобы сбитым в Свердловской области беспилотным летательным аппаратом. Данная информация является недостоверной", — пояснили в ведомстве.
На прошлой неделе силовики опровергли информацию о введении талонов на покупку топлива в Екатеринбурге. В бумагах было сказано, что водители могут покупать якобы не больше 10 литров топлива в неделю.
