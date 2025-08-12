12 августа 2025

В Свердловской области разлетелся фейк об атаке БПЛА, в ФСБ опровергли

В ФСБ опровергли информацию об атаке беспилотников на Свердловскую область
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В регионе не сбивали беспилотники
В регионе не сбивали беспилотники Фото:

УФСБ по Свердловской области опровергло информацию об атаке дрона, видео с уничтожением которого разлетелось в СМИ и telegram-каналах. В антитеррористической комиссии напомнили об ответственности за распространение фейков.

"Провокаторы рассылали видео с якобы сбитым в Свердловской области беспилотным летательным аппаратом. Данная информация является недостоверной", — пояснили в ведомстве.

На прошлой неделе силовики опровергли информацию о введении талонов на покупку топлива в Екатеринбурге. В бумагах было сказано, что водители могут покупать якобы не больше 10 литров топлива в неделю.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
УФСБ по Свердловской области опровергло информацию об атаке дрона, видео с уничтожением которого разлетелось в СМИ и telegram-каналах. В антитеррористической комиссии напомнили об ответственности за распространение фейков. "Провокаторы рассылали видео с якобы сбитым в Свердловской области беспилотным летательным аппаратом. Данная информация является недостоверной", — пояснили в ведомстве. На прошлой неделе силовики опровергли информацию о введении талонов на покупку топлива в Екатеринбурге. В бумагах было сказано, что водители могут покупать якобы не больше 10 литров топлива в неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...