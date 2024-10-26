В Нижневартовске отметили лучших водителей

В Нижневартовске (ХМАО) работников городского перевозчика «Домтрансавто» поздравили с Днем автомобилиста. К профессиональному празднику предприятие отметило лучших водителей, сообщила URA.RU пресс-служба предприятия.
«К профессиональному празднику портреты лучших водителей Нижневартовска разместят на доске почета в автобусном парке», — сообщила URA.RU пресс-службе. До этого на базе перевозчика к празднику провели конкурс с призами среди лучших работников. Победителем стал водитель в третьем поколении Эдуард Дьяков.
В ежедневной перевозке пассажиров в компании сейчас задействованы около 300 человек. Кроме водителей на предприятии работают диспетчеры, слесари, механики, мойщики, кассиры и программисты. «Многие транспортники работают в этой отрасли всю жизнь, такие как водитель Юрий Фльорка, у которого трудовой стаж 25 лет. На протяжении всех этих лет на работу Юрий приходит всегда не позднее пяти утра, именно во столько начинается рабочий день водителя городских автобусов», — рассказали в компании.
Ранее URA.RU рассказывало, что работники городского перевозчика «Домтрансавто» победили в конкурсе лучших водителей Нижневартовска. Компанию представляли Вениамин Звездин, Игорь Ткаченко и Эдуард Дьяков.
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