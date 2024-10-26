26 октября 2024
25 октября 2024

В Нижневартовске отметили лучших водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Нижневартовских водителей поздравили с Днем автомобилиста
Нижневартовских водителей поздравили с Днем автомобилиста Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) работников городского перевозчика «Домтрансавто» поздравили с Днем автомобилиста. К профессиональному празднику предприятие отметило лучших водителей, сообщила URA.RU пресс-служба предприятия.

«К профессиональному празднику портреты лучших водителей Нижневартовска разместят на доске почета в автобусном парке», — сообщила URA.RU пресс-службе. До этого на базе перевозчика к празднику провели конкурс с призами среди лучших работников. Победителем стал водитель в третьем поколении Эдуард Дьяков.

В ежедневной перевозке пассажиров в компании сейчас задействованы около 300 человек. Кроме водителей на предприятии работают диспетчеры, слесари, механики, мойщики, кассиры и программисты. «Многие транспортники работают в этой отрасли всю жизнь, такие как водитель Юрий Фльорка, у которого трудовой стаж 25 лет. На протяжении всех этих лет на работу Юрий приходит всегда не позднее пяти утра, именно во столько начинается рабочий день водителя городских автобусов», — рассказали в компании.

Ранее URA.RU рассказывало, что работники городского перевозчика «Домтрансавто» победили в конкурсе лучших водителей Нижневартовска. Компанию представляли Вениамин Звездин, Игорь Ткаченко и Эдуард Дьяков.

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В Нижневартовске (ХМАО) работников городского перевозчика «Домтрансавто» поздравили с Днем автомобилиста. К профессиональному празднику предприятие отметило лучших водителей, сообщила URA.RU пресс-служба предприятия. «К профессиональному празднику портреты лучших водителей Нижневартовска разместят на доске почета в автобусном парке», — сообщила URA.RU пресс-службе. До этого на базе перевозчика к празднику провели конкурс с призами среди лучших работников. Победителем стал водитель в третьем поколении Эдуард Дьяков. В ежедневной перевозке пассажиров в компании сейчас задействованы около 300 человек. Кроме водителей на предприятии работают диспетчеры, слесари, механики, мойщики, кассиры и программисты. «Многие транспортники работают в этой отрасли всю жизнь, такие как водитель Юрий Фльорка, у которого трудовой стаж 25 лет. На протяжении всех этих лет на работу Юрий приходит всегда не позднее пяти утра, именно во столько начинается рабочий день водителя городских автобусов», — рассказали в компании. Ранее URA.RU рассказывало, что работники городского перевозчика «Домтрансавто» победили в конкурсе лучших водителей Нижневартовска. Компанию представляли Вениамин Звездин, Игорь Ткаченко и Эдуард Дьяков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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