27 октября 2024
26 октября 2024

«Вернулся с двумя ружьями»: житель ХМАО расстрелял компанию охотников в заброшенной деревне

Житель деревни в Октябрьском районе ХМАО расстрелял из ружей компанию охотников
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин совершил двойное убийство и подстрелил одного мужчину
Югорчанин совершил двойное убийство и подстрелил одного мужчину Фото:

В Октябрьском районе жителя расселенного поселка обвинили в убийстве двух охотников. Силовики также считают, что он ранил еще одного мужчину после застолья, сообщает окружной Следственный комитет.

«В ночь на 26 октября обвиняемый после совместного употребления с гостями алкоголя ушел к себе домой, но через некоторое время вернулся с двумя охотничьими ружьями и выстрелил в потерпевших, двое из которых скончались на месте», — говорится в telegram-канале ведомства. Следователи завели уголовное дело.

Пятеро жителей Нягани приехали в деревню, чтобы поохотиться и порыбачить. Они остановились в избе, за которой присматривал 53-летний обвиняемый.

Во время стрельбы гостям удалось отобрать оружие у нападавшего и связать его. Затем они отправились по реке на лодке за помощью. По дороге они встретили рыбака из соседней деревни, который позвонил в службу спасения.

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В Октябрьском районе жителя расселенного поселка обвинили в убийстве двух охотников. Силовики также считают, что он ранил еще одного мужчину после застолья, сообщает окружной Следственный комитет. «В ночь на 26 октября обвиняемый после совместного употребления с гостями алкоголя ушел к себе домой, но через некоторое время вернулся с двумя охотничьими ружьями и выстрелил в потерпевших, двое из которых скончались на месте», — говорится в telegram-канале ведомства. Следователи завели уголовное дело. Пятеро жителей Нягани приехали в деревню, чтобы поохотиться и порыбачить. Они остановились в избе, за которой присматривал 53-летний обвиняемый. Во время стрельбы гостям удалось отобрать оружие у нападавшего и связать его. Затем они отправились по реке на лодке за помощью. По дороге они встретили рыбака из соседней деревни, который позвонил в службу спасения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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