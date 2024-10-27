«Вернулся с двумя ружьями»: житель ХМАО расстрелял компанию охотников в заброшенной деревне

В Октябрьском районе жителя расселенного поселка обвинили в убийстве двух охотников. Силовики также считают, что он ранил еще одного мужчину после застолья, сообщает окружной Следственный комитет.
«В ночь на 26 октября обвиняемый после совместного употребления с гостями алкоголя ушел к себе домой, но через некоторое время вернулся с двумя охотничьими ружьями и выстрелил в потерпевших, двое из которых скончались на месте», — говорится в telegram-канале ведомства. Следователи завели уголовное дело.
Пятеро жителей Нягани приехали в деревню, чтобы поохотиться и порыбачить. Они остановились в избе, за которой присматривал 53-летний обвиняемый.
Во время стрельбы гостям удалось отобрать оружие у нападавшего и связать его. Затем они отправились по реке на лодке за помощью. По дороге они встретили рыбака из соседней деревни, который позвонил в службу спасения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!