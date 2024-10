В Кремле воздержались от оценок американского рейтинга лучших армий мира

28 октября 2024

В Кремле не стали комментировать рейтинг лучших армий мира, который составили аналитики портала U.S. News and World Report. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реакция невозможна, так как неизвестны критерии оценки. «Мы не знаем, о каких критериях идет речь, на основании каких данных составлялся этот рейтинг. Поэтому нам нечего сказать», — ответил Песков на вопрос URA.RU. Американский портал U.S. News and World Report составил рейтинг сильнейших армий мира на 2024 год. Россия заняла в нем первое место. За ней остались США, Израиля и Китая.