В Кремле воздержались от оценок американского рейтинга лучших армий мира

В Кремле не стали комментировать рейтинг лучших армий мира
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле не стали комментировать признание армии России лучшей в мире в отсутствие понимания четких критериев оценки
В Кремле не стали комментировать признание армии России лучшей в мире в отсутствие понимания четких критериев оценки Фото:

В Кремле не стали комментировать рейтинг лучших армий мира, который составили аналитики портала U.S. News and World Report. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реакция невозможна, так как неизвестны критерии оценки.

«Мы не знаем, о каких критериях идет речь, на основании каких данных составлялся этот рейтинг. Поэтому нам нечего сказать», — ответил Песков на вопрос URA.RU.

Американский портал U.S. News and World Report составил рейтинг сильнейших армий мира на 2024 год. Россия заняла в нем первое место. За ней остались США, Израиля и Китая.

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В Кремле не стали комментировать рейтинг лучших армий мира, который составили аналитики портала U.S. News and World Report. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реакция невозможна, так как неизвестны критерии оценки. «Мы не знаем, о каких критериях идет речь, на основании каких данных составлялся этот рейтинг. Поэтому нам нечего сказать», — ответил Песков на вопрос URA.RU. Американский портал U.S. News and World Report составил рейтинг сильнейших армий мира на 2024 год. Россия заняла в нем первое место. За ней остались США, Израиля и Китая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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