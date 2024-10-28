Экономический рост в РФ чередуется со сложностями и дисбалансами: заявления Путина на совещании с ЦБ

Путин: российская экономика сталкивается с проблемами и дисбалансами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин отметил рост российский экономики на 4,2%
Путин отметил рост российский экономики на 4,2% Фото:

Президент России Владимир Путин провел совещание с Центробанком в формате видеоконференции. Лидер РФ заявил, что российская экономика выросла на 4,2% в период с января по август 2024 года. Однако по его словам, все еще сохраняются сложности и дисбалансы, связанные с санкциями и дефицитом кадров. Главные заявления Путина в рамках совещания с ЦБ — в материале URA.RU.

Рост экономики

Путин заявил, что российская экономика продолжает расти. По его словам, несмотря на замедление роста ВВП в третьем квартале, с января по август текущего года показатели увеличились на 4,2%.

Глава государства выразил надежду, что в следующем году экономический рост достигнет 3,9%. Он заявил, что значительно выросли в России сектор высоких технологий (на 4,5%), обрабатывающей промышленности (на 8,1%) и машиностроения (на 20%). Уровень безработицы в стране остается на низком уровне и составляет всего 2,4%.

Положительные тенденции

Путин выступил с требованием укрепить и обеспечить устойчивость положительных динамик в экономике страны. По его словам, важно не только регулярно проводить анализ экономической ситуации в стране, но и оперативно корректировать меры политики. 

Ожидания показателей ВВП

Владимир Путин заявил, что рост ВВП России в этом году предположительно достигнет 3,9%, что будет выше среднего мирового уровня. Международный валютный фонд прогнозирует рост мирового ВВП в 2024 году на уровне 3,2%.

Замедление инфляции

Российский лидер заявил, что новый бюджет спроектирован так, что он будет сдерживать инфляцию. Также в ближайшие три года планируется принять меры по уменьшению ненефтегазового дефицита, отметил Путин. 

Корпоративное кредитование

В условиях текущих высоких процентных ставок корпоративное кредитование в РФ продолжает демонстрировать быстрый рост, сообщил Путин. Глава государства подчеркнул, что важно поддерживать стабильное и сбалансированное развитие корпоративного кредитного сектора.

Сложности экономики

Путин подчеркнул, что российская экономика продолжает сталкиваться с проблемами и дисбалансами. По его словам, это связано как с внешними санкциями, так и с внутренними структурными ограничениями, включая нехватку кадров и технологий, а также проблемы в логистике.

Снижение безработицы

Глава РФ объявил о снижении уровня безработицы среди молодежи до 25 лет до менее чем 9%. По его словам, в России уже третий месяц подряд фиксируется рекордно низкий уровень безработицы — 2,4%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин провел совещание с Центробанком в формате видеоконференции. Лидер РФ заявил, что российская экономика выросла на 4,2% в период с января по август 2024 года. Однако по его словам, все еще сохраняются сложности и дисбалансы, связанные с санкциями и дефицитом кадров. Главные заявления Путина в рамках совещания с ЦБ — в материале URA.RU. Рост экономики Путин заявил, что российская экономика продолжает расти. По его словам, несмотря на замедление роста ВВП в третьем квартале, с января по август текущего года показатели увеличились на 4,2%. Глава государства выразил надежду, что в следующем году экономический рост достигнет 3,9%. Он заявил, что значительно выросли в России сектор высоких технологий (на 4,5%), обрабатывающей промышленности (на 8,1%) и машиностроения (на 20%). Уровень безработицы в стране остается на низком уровне и составляет всего 2,4%. Положительные тенденции Путин выступил с требованием укрепить и обеспечить устойчивость положительных динамик в экономике страны. По его словам, важно не только регулярно проводить анализ экономической ситуации в стране, но и оперативно корректировать меры политики.  Ожидания показателей ВВП Владимир Путин заявил, что рост ВВП России в этом году предположительно достигнет 3,9%, что будет выше среднего мирового уровня. Международный валютный фонд прогнозирует рост мирового ВВП в 2024 году на уровне 3,2%. Замедление инфляции Российский лидер заявил, что новый бюджет спроектирован так, что он будет сдерживать инфляцию. Также в ближайшие три года планируется принять меры по уменьшению ненефтегазового дефицита, отметил Путин.  Корпоративное кредитование В условиях текущих высоких процентных ставок корпоративное кредитование в РФ продолжает демонстрировать быстрый рост, сообщил Путин. Глава государства подчеркнул, что важно поддерживать стабильное и сбалансированное развитие корпоративного кредитного сектора. Сложности экономики Путин подчеркнул, что российская экономика продолжает сталкиваться с проблемами и дисбалансами. По его словам, это связано как с внешними санкциями, так и с внутренними структурными ограничениями, включая нехватку кадров и технологий, а также проблемы в логистике. Снижение безработицы Глава РФ объявил о снижении уровня безработицы среди молодежи до 25 лет до менее чем 9%. По его словам, в России уже третий месяц подряд фиксируется рекордно низкий уровень безработицы — 2,4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...