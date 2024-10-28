Экономический рост в РФ чередуется со сложностями и дисбалансами: заявления Путина на совещании с ЦБ

Президент России Владимир Путин провел совещание с Центробанком в формате видеоконференции. Лидер РФ заявил, что российская экономика выросла на 4,2% в период с января по август 2024 года. Однако по его словам, все еще сохраняются сложности и дисбалансы, связанные с санкциями и дефицитом кадров. Главные заявления Путина в рамках совещания с ЦБ — в материале URA.RU.
Рост экономики
Путин заявил, что российская экономика продолжает расти. По его словам, несмотря на замедление роста ВВП в третьем квартале, с января по август текущего года показатели увеличились на 4,2%.
Глава государства выразил надежду, что в следующем году экономический рост достигнет 3,9%. Он заявил, что значительно выросли в России сектор высоких технологий (на 4,5%), обрабатывающей промышленности (на 8,1%) и машиностроения (на 20%). Уровень безработицы в стране остается на низком уровне и составляет всего 2,4%.
Положительные тенденции
Путин выступил с требованием укрепить и обеспечить устойчивость положительных динамик в экономике страны. По его словам, важно не только регулярно проводить анализ экономической ситуации в стране, но и оперативно корректировать меры политики.
Ожидания показателей ВВП
Владимир Путин заявил, что рост ВВП России в этом году предположительно достигнет 3,9%, что будет выше среднего мирового уровня. Международный валютный фонд прогнозирует рост мирового ВВП в 2024 году на уровне 3,2%.
Замедление инфляции
Российский лидер заявил, что новый бюджет спроектирован так, что он будет сдерживать инфляцию. Также в ближайшие три года планируется принять меры по уменьшению ненефтегазового дефицита, отметил Путин.
Корпоративное кредитование
В условиях текущих высоких процентных ставок корпоративное кредитование в РФ продолжает демонстрировать быстрый рост, сообщил Путин. Глава государства подчеркнул, что важно поддерживать стабильное и сбалансированное развитие корпоративного кредитного сектора.
Сложности экономики
Путин подчеркнул, что российская экономика продолжает сталкиваться с проблемами и дисбалансами. По его словам, это связано как с внешними санкциями, так и с внутренними структурными ограничениями, включая нехватку кадров и технологий, а также проблемы в логистике.
Снижение безработицы
Глава РФ объявил о снижении уровня безработицы среди молодежи до 25 лет до менее чем 9%. По его словам, в России уже третий месяц подряд фиксируется рекордно низкий уровень безработицы — 2,4%.
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