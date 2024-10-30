Секретные свердловские заводы ищут сотни рабочих на высокие зарплаты

В Свердловской области оборонные заводы ищут более 500 рабочих
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АО «Cинарский Трубный Завод». Свердловская область, Каменск-Уральский , трубная металлургическая компания, тмк, синарский трубный завод, металлургия, синтз, производство труб, цех, производство
Суммарно на предприятия требуется 570 сотрудников Фото:

Оборонные заводы Свердловской области ищут 570 сотрудников, зарплаты на предприятиях могут достигать 250 тысяч рублей. URA.RU изучило актуальные вакансии на сайте HH.ru.

На Уральский оптико-механический завод требуется 115 рабочих. Там предлагают одни из самых высоких зарплат для инженеров-программистов — до 250 тысяч рублей. Кандидатам обязательно иметь опыт работы с программированием станков от трех лет и высшее образование.

АО НПП «Старт» им. А.И. Яскина ищет 57 специалистов среди которых токари, фрезеровщики, расчетчики и другие. Токарям там готовы платить от 100 тысяч рублей, предприятие обещает обеспечивать доставку до места работы и обратно.

Фрезеровщикам в АО «Уралтрансмаш» предлагают заработную плату в размере 130 тысяч рублей. Суммарно предприятие нуждается в 52 работниках. Электросварщики могут рассчитывать на зарплату от 100 тысяч рублей.

Завод №9 за месяц опубликовал 39 вакансий. Зарплату до 170 тысяч рублей там готовы платить операторам токарных станков. Инженеры-электроники могут получать от 110 тысяч рублей, инженеры-конструкторы — от 65 тысяч рублей, зуборезчики — 80 тысяч рублей.

На Уральский электромеханический завод ищут 58 сотрудников. Зарплата для контролеров станочных и слесарных работ варьируется от 45 до 120 тысяч рублей. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов может зарабатывать так же до 120 тысяч рублей при графике работы 5/2.

В ОКБ «Новатор» требуется 106 специалистов. Для кандидатов на вакансию слесаря указана зарплата в размере 117 тысяч рублей. Токарю-универсалу по итогам собеседования готовы предложить 160 тысяч рублей.

Уральскому приборостроительному заводу нужно 54 рабочих. Зарплаты от 150 тысяч рублей предлагают старшим программистам-разработчикам. Ведущий инженер-конструктор с опытом работы от трех до шести лет может получать от 110 тысяч рублей. В его задачи входят: работа с документами, проведение заводских испытаний, контроль сроков изготовления образцов изделий.

ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» (ЗиК) ищет в коллектив 89 новых специалистов. Кузнец на предприятии может зарабатывать до 150 тысяч рублей. Механику по ремонту кузнечно-прессового оборудования там предлагают зарплату от 88,5 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что предприятие «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле ищет 77 сотрудников. Так, машинист крана там может получать 330 тысяч рублей за вахту, оператор станков с ЧПУ — 150 тысяч рублей.

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Оборонные заводы Свердловской области ищут 570 сотрудников, зарплаты на предприятиях могут достигать 250 тысяч рублей. URA.RU изучило актуальные вакансии на сайте HH.ru. На Уральский оптико-механический завод требуется 115 рабочих. Там предлагают одни из самых высоких зарплат для инженеров-программистов — до 250 тысяч рублей. Кандидатам обязательно иметь опыт работы с программированием станков от трех лет и высшее образование. АО НПП «Старт» им. А.И. Яскина ищет 57 специалистов среди которых токари, фрезеровщики, расчетчики и другие. Токарям там готовы платить от 100 тысяч рублей, предприятие обещает обеспечивать доставку до места работы и обратно. Фрезеровщикам в АО «Уралтрансмаш» предлагают заработную плату в размере 130 тысяч рублей. Суммарно предприятие нуждается в 52 работниках. Электросварщики могут рассчитывать на зарплату от 100 тысяч рублей. Завод №9 за месяц опубликовал 39 вакансий. Зарплату до 170 тысяч рублей там готовы платить операторам токарных станков. Инженеры-электроники могут получать от 110 тысяч рублей, инженеры-конструкторы — от 65 тысяч рублей, зуборезчики — 80 тысяч рублей. На Уральский электромеханический завод ищут 58 сотрудников. Зарплата для контролеров станочных и слесарных работ варьируется от 45 до 120 тысяч рублей. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов может зарабатывать так же до 120 тысяч рублей при графике работы 5/2. В ОКБ «Новатор» требуется 106 специалистов. Для кандидатов на вакансию слесаря указана зарплата в размере 117 тысяч рублей. Токарю-универсалу по итогам собеседования готовы предложить 160 тысяч рублей. Уральскому приборостроительному заводу нужно 54 рабочих. Зарплаты от 150 тысяч рублей предлагают старшим программистам-разработчикам. Ведущий инженер-конструктор с опытом работы от трех до шести лет может получать от 110 тысяч рублей. В его задачи входят: работа с документами, проведение заводских испытаний, контроль сроков изготовления образцов изделий. ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» (ЗиК) ищет в коллектив 89 новых специалистов. Кузнец на предприятии может зарабатывать до 150 тысяч рублей. Механику по ремонту кузнечно-прессового оборудования там предлагают зарплату от 88,5 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что предприятие «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле ищет 77 сотрудников. Так, машинист крана там может получать 330 тысяч рублей за вахту, оператор станков с ЧПУ — 150 тысяч рублей.
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