Росстат разработал программу эффективного наблюдения за мигрантами

01 ноября 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Росстат разработал электронную систему мониторинга мигрантов в России Фото: Илья Московец © URA.RU Росстат начал переход на электронный сбор статистики по мигрантам, что вызвало задержки в публикации соответствующих данных за январь—август текущего года. Перевод статистической отчетности в электронный формат был инициирован совместно с МВД России. Об этом сообщили в федеральной службе по статистике. «Отказ от физического документооборота в области статистического наблюдения за миграцией населения позволит ускорить процесс обработки данных и сократить издержки на бумажные носители, печать, доставку и хранение документов, а также учесть категории мигрантов, ранее не попадавших в статистический учет миграции населения», — заявил руководитель Росстата Сергей Галкин. Его слова передает РБК. Как указал представитель федеральной службы, новая система начнет полноценно функционировать с 2025 года. По его словам, это существенно ускорит процесс публикации данных и поможет в проведении актуальных исследований для разработки социальных и экономических программ по вопросам миграции. Нововведения также предусматривают ежедневную передачу данных о мигрантах. В статистику Росстата по международной миграции попадают все мигранты из других стран, имеющие регистрацию в России на срок девять месяцев и более. За первые семь месяцев 2024 года миграционный прирост в России значительно сократился и составил 75,9 тысячи человек. Это почти в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда прирост достигал 139,9 тысячи человек. Ранее на совещании по миграционной политике зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости ужесточения контроля за пребыванием иностранных мигрантов в России. Особое внимание, по его словам, следует уделять лицам, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. Он также обратил внимание на важность интеграции мигрантов в российское общество через изучение языка и культуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Росстат начал переход на электронный сбор статистики по мигрантам, что вызвало задержки в публикации соответствующих данных за январь—август текущего года. Перевод статистической отчетности в электронный формат был инициирован совместно с МВД России. Об этом сообщили в федеральной службе по статистике. «Отказ от физического документооборота в области статистического наблюдения за миграцией населения позволит ускорить процесс обработки данных и сократить издержки на бумажные носители, печать, доставку и хранение документов, а также учесть категории мигрантов, ранее не попадавших в статистический учет миграции населения», — заявил руководитель Росстата Сергей Галкин. Его слова передает РБК. Как указал представитель федеральной службы, новая система начнет полноценно функционировать с 2025 года. По его словам, это существенно ускорит процесс публикации данных и поможет в проведении актуальных исследований для разработки социальных и экономических программ по вопросам миграции. Нововведения также предусматривают ежедневную передачу данных о мигрантах. В статистику Росстата по международной миграции попадают все мигранты из других стран, имеющие регистрацию в России на срок девять месяцев и более. За первые семь месяцев 2024 года миграционный прирост в России значительно сократился и составил 75,9 тысячи человек. Это почти в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда прирост достигал 139,9 тысячи человек. Ранее на совещании по миграционной политике зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости ужесточения контроля за пребыванием иностранных мигрантов в России. Особое внимание, по его словам, следует уделять лицам, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. Он также обратил внимание на важность интеграции мигрантов в российское общество через изучение языка и культуры.