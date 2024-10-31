Медведев назвал жесткие условия для мигрантов в России

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Дмитрий Медведев заявил о необходимости ужесточения контроля за мигрантами
Дмитрий Медведев заявил о необходимости ужесточения контроля за мигрантами Фото:

На совещании по миграционной политике зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил необходимость ужесточения контроля за пребыванием мигрантов в России, особенно тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности. Он подчеркнул, что Россия должна прекратить брать в школы детей мигрантов, не знающих русского языка, и закрыть двери для мигрантов, не имеющих высокой квалификации, за исключением случаев, когда они приезжают на временные работы.

«Работники с низкой квалификацией, так называемой, должны приезжать сюда к нам только на период своей трудовой деятельности. Поэтому это предопределяет прежде всего необходимость использования соответствующих срочных договоров, патентов, оргнабора и некоторых других инструментов, которые существуют в нашем законодательстве. Необходимо полностью исключить присутствие нежелательных лиц на территории нашей страны, тех, кто представляет угрозу безопасности Российской Федерации», — заявил Медведев. Видео с совещания он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Зампред Совбеза также подчеркнул важность введения цифрового профиля для мигрантов, что позволит лучше контролировать их пребывание и деятельность в России. Кроме того, Медведев призвал работодателей активнее участвовать в профилактической работе с мигрантами и обеспечить их обучение русскому языку. Это позволит интегрировать мигрантов в российское общество более эффективно и безопасно.

Ранее Госдума приняла законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции из корыстных побуждений. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал актуальность данного законопроекта на фоне роста преступлений по статье 322.1 УК РФ, который в 2023 году составил 79,6%.

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На совещании по миграционной политике зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил необходимость ужесточения контроля за пребыванием мигрантов в России, особенно тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности. Он подчеркнул, что Россия должна прекратить брать в школы детей мигрантов, не знающих русского языка, и закрыть двери для мигрантов, не имеющих высокой квалификации, за исключением случаев, когда они приезжают на временные работы. «Работники с низкой квалификацией, так называемой, должны приезжать сюда к нам только на период своей трудовой деятельности. Поэтому это предопределяет прежде всего необходимость использования соответствующих срочных договоров, патентов, оргнабора и некоторых других инструментов, которые существуют в нашем законодательстве. Необходимо полностью исключить присутствие нежелательных лиц на территории нашей страны, тех, кто представляет угрозу безопасности Российской Федерации», — заявил Медведев. Видео с совещания он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Зампред Совбеза также подчеркнул важность введения цифрового профиля для мигрантов, что позволит лучше контролировать их пребывание и деятельность в России. Кроме того, Медведев призвал работодателей активнее участвовать в профилактической работе с мигрантами и обеспечить их обучение русскому языку. Это позволит интегрировать мигрантов в российское общество более эффективно и безопасно. Ранее Госдума приняла законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции из корыстных побуждений. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал актуальность данного законопроекта на фоне роста преступлений по статье 322.1 УК РФ, который в 2023 году составил 79,6%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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