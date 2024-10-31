Медведев назвал жесткие условия для мигрантов в России

На совещании по миграционной политике зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил необходимость ужесточения контроля за пребыванием мигрантов в России, особенно тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности. Он подчеркнул, что Россия должна прекратить брать в школы детей мигрантов, не знающих русского языка, и закрыть двери для мигрантов, не имеющих высокой квалификации, за исключением случаев, когда они приезжают на временные работы.
«Работники с низкой квалификацией, так называемой, должны приезжать сюда к нам только на период своей трудовой деятельности. Поэтому это предопределяет прежде всего необходимость использования соответствующих срочных договоров, патентов, оргнабора и некоторых других инструментов, которые существуют в нашем законодательстве. Необходимо полностью исключить присутствие нежелательных лиц на территории нашей страны, тех, кто представляет угрозу безопасности Российской Федерации», — заявил Медведев. Видео с совещания он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Зампред Совбеза также подчеркнул важность введения цифрового профиля для мигрантов, что позволит лучше контролировать их пребывание и деятельность в России. Кроме того, Медведев призвал работодателей активнее участвовать в профилактической работе с мигрантами и обеспечить их обучение русскому языку. Это позволит интегрировать мигрантов в российское общество более эффективно и безопасно.
Ранее Госдума приняла законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции из корыстных побуждений. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал актуальность данного законопроекта на фоне роста преступлений по статье 322.1 УК РФ, который в 2023 году составил 79,6%.
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