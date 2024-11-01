01 ноября 2024

Власти России застрахуются от повторения ажиотажного спроса на сахар

Руспродсоюз: в 2022 году цена на сахар была максимальной за 12 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас килограмм сахар можно купить за 72,9 рублей
Сейчас килограмм сахар можно купить за 72,9 рублей Фото:

В России хотят исключить повторения ажиотажного спроса на сахар, который наблюдался весной 2022 года. Как напомнил в разговоре с корреспондентом URA.RU заместитель председателя правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов, тогда сахар продавался за 85,6 рубля за килограмм. Власти заменят семена сахарной свеклы из США и Европы на отечественные аналоги. 

Два года назад эксперты зафиксировали максимальную за историю 12-летних наблюдений стоимость этого продукта. Постепенно, цены начали снижаться.

«Минимальных отметок за последние три года в 62,8 рубля за килограмм они достигли в феврале прошлого года. К августу 2023-го мы наблюдали традиционный сезонный рост на уровне 76,2 рубля за килограмм. Сейчас же вновь происходит небольшое снижение цен: сахар можно купить за примерно 72,9 рубля за килограмм», — отмечает Дмитрий Леонов.

Ранее Минсельхоз сообщил, что в России стартует отбор комплексных научно-технических проектов по селекции и семеноводству сахарной свеклы. Сейчас почти весь объем необходимых семян наша страна вынуждена закупать у недружественных стран, сообщил главный научный сотрудник Россельхозакадемии, академик РАН Виктор Драгавцев. Мера поддержки Минсельхоза поможет отечественным селекционерам создать аналоги семян-гибридов, которые будут не уступать зарубежным.

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В России хотят исключить повторения ажиотажного спроса на сахар, который наблюдался весной 2022 года. Как напомнил в разговоре с корреспондентом URA.RU заместитель председателя правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов, тогда сахар продавался за 85,6 рубля за килограмм. Власти заменят семена сахарной свеклы из США и Европы на отечественные аналоги.  «Минимальных отметок за последние три года в 62,8 рубля за килограмм они достигли в феврале прошлого года. К августу 2023-го мы наблюдали традиционный сезонный рост на уровне 76,2 рубля за килограмм. Сейчас же вновь происходит небольшое снижение цен: сахар можно купить за примерно 72,9 рубля за килограмм», — отмечает Дмитрий Леонов. Ранее Минсельхоз сообщил, что в России стартует отбор комплексных научно-технических проектов по селекции и семеноводству сахарной свеклы. Сейчас почти весь объем необходимых семян наша страна вынуждена закупать у недружественных стран, сообщил главный научный сотрудник Россельхозакадемии, академик РАН Виктор Драгавцев. Мера поддержки Минсельхоза поможет отечественным селекционерам создать аналоги семян-гибридов, которые будут не уступать зарубежным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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