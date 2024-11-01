В России хотят исключить повторения ажиотажного спроса на сахар, который наблюдался весной 2022 года. Как напомнил в разговоре с корреспондентом URA.RU заместитель председателя правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов, тогда сахар продавался за 85,6 рубля за килограмм. Власти заменят семена сахарной свеклы из США и Европы на отечественные аналоги.
Два года назад эксперты зафиксировали максимальную за историю 12-летних наблюдений стоимость этого продукта. Постепенно, цены начали снижаться.
«Минимальных отметок за последние три года в 62,8 рубля за килограмм они достигли в феврале прошлого года. К августу 2023-го мы наблюдали традиционный сезонный рост на уровне 76,2 рубля за килограмм. Сейчас же вновь происходит небольшое снижение цен: сахар можно купить за примерно 72,9 рубля за килограмм», — отмечает Дмитрий Леонов.
Ранее Минсельхоз сообщил, что в России стартует отбор комплексных научно-технических проектов по селекции и семеноводству сахарной свеклы. Сейчас почти весь объем необходимых семян наша страна вынуждена закупать у недружественных стран, сообщил главный научный сотрудник Россельхозакадемии, академик РАН Виктор Драгавцев. Мера поддержки Минсельхоза поможет отечественным селекционерам создать аналоги семян-гибридов, которые будут не уступать зарубежным.
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