В Петербурге умерла женщина во время популярной операции

На операционном столе одной из клиник пластической хирургии в Санкт-Петербурге умерла женщина, пришедшая к врачам на липосакцию. Об этом сообщило местное издание.
«По предварительной информации, у неё произошла внезапная остановка сердца прямо на хирургическом столе», — рассказали журналисты 78.ru. Отмечается, что женщина искала клинику по отзывам в интернете. Муж привез ее на операцию вчера, и с тех пор она не выходила на связь.
Ранее косметолога, обвиненную в смерти пациентки после проведения ей липосакции, приговорили к одному году и восьми месяцам условного срока. Кроме того, обвиненной назначили двухлетний испытательный срок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.