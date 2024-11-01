01 ноября 2024

В Петербурге умерла женщина во время популярной операции

78.ru: петербурженка скончалась во время операции по удалению жира на животе
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи вызвали скорую, но пациентка скончалась на месте
Врачи вызвали скорую, но пациентка скончалась на месте Фото:

На операционном столе одной из клиник пластической хирургии в Санкт-Петербурге умерла женщина, пришедшая к врачам на липосакцию. Об этом сообщило местное издание.

«По предварительной информации, у неё произошла внезапная остановка сердца прямо на хирургическом столе», — рассказали журналисты 78.ru. Отмечается, что женщина искала клинику по отзывам в интернете. Муж привез ее на операцию вчера, и с тех пор она не выходила на связь.

Ранее косметолога, обвиненную в смерти пациентки после проведения ей липосакции, приговорили к одному году и восьми месяцам условного срока. Кроме того, обвиненной назначили двухлетний испытательный срок.

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На операционном столе одной из клиник пластической хирургии в Санкт-Петербурге умерла женщина, пришедшая к врачам на липосакцию. Об этом сообщило местное издание. «По предварительной информации, у неё произошла внезапная остановка сердца прямо на хирургическом столе», — рассказали журналисты 78.ru. Отмечается, что женщина искала клинику по отзывам в интернете. Муж привез ее на операцию вчера, и с тех пор она не выходила на связь. Ранее косметолога, обвиненную в смерти пациентки после проведения ей липосакции, приговорили к одному году и восьми месяцам условного срока. Кроме того, обвиненной назначили двухлетний испытательный срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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