Назван продукт, снижающий риск рака толстой кишки

Употребление брокколи способно снизить риск развития рака толстой кишки
Употребление крестоцветных снижет риск рака толстой кишки на 20%
Употребление крестоцветных снижет риск рака толстой кишки на 20%

Регулярное употребление брокколи, цветной и брюссельской капусты может снизить риск развития рака толстой кишки на 20%. К такому выводу пришли ученые Университета национальностей Внутренней Монголии, анализируя результаты 17 эпидемиологических исследований. Об этом пишет ресурс RidLife.

«Проведенный исследователями систематический обзор выявил, что люди, регулярно включающие в рацион крестоцветные овощи — брокколи, белокочанную или цветную капусту, брюссельскую капусту, — имеют на 20% меньший риск рака толстой кишки», — говорится в публикации RidLife. Наибольший эффект наблюдается при употреблении 20-40 граммов крестоцветных в день.

Крестоцветные богаты клетчаткой, витамином С, каротиноидами и глюкозинолатами, что помогает им снижать риск рака кишки. Ранее эксперты уже называли продукты, снижающие или повышающие развитие рака, обращая внимание на пользу богатых клетчаткой и витамином С овощей.

