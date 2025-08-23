В российских регионах задерживают поезда из-за атак БПЛА: что известно к этому часу

По меньшей мере 38 пассажирских поездов задерживаются на срок до трех часов 40 минут из-за инцидента с дроном, который привел к повреждению контактной сети в районе станции Сергеевка Ростовской области. Об этом информирует пресс-служба РЖД. Железнодорожное сообщение было оперативно восстановлено. Также нарушено движение поездов в Волгоградской области. РЖД рекомендует проверять информацию о движении составов на официальном сайте. Что известно о задержках поездов в российских регионах — в материале URA.RU.
Ростовская область
В Ростовской области в ночь на 23 августа было приостановлено движение поездов на участке Россошь — Сохрановка из-за падения украинского беспилотника в районе станции Сергеевка. По данным РЖД, из-за происшествия была нарушена работа контактной сети, что привело к остановке движения поездов. В результате своевременных мер, принятых сотрудниками железной дороги, движение было восстановлено в минимальные сроки. Все поезда продолжают курсировать согласно установленному расписанию.
В результате инцидента задерживаются 38 поездов, максимальное время задержки составляет три часа 40 минут. Железнодорожники продолжают работу по сокращению времени опоздания пассажирских составов. Дополнительную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении РЖД, на официальном сайте компании, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8-800-775-00-00.
Волгоградская область
Кроме того, движение поездов было нарушено в Волгоградской области. На станции Петров Вал, расположенной на Приволжской железной дороге, из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в функционирование железнодорожного транспорта были задержаны 13 пассажирских поездов. Сейчас все указанные поезда продолжают движение по своим маршрутам, однако с опозданиями, которые составляют от семи минут до двух часов 15 минут.
Сотрудники железной дороги принимают все необходимые меры для минимизации задержек и скорейшего восстановления графика движения. Актуальную информацию о расписании поездов можно узнать также в мобильном приложении РЖД, на официальном сайте и по телефону круглосуточной линии клиентской поддержки 8-800-775-00-00.
Положена ли компенсация в случае задержки поезда
В случае задержки отправления поезда либо его прибытия на станцию назначения с опозданием (за исключением пригородных перевозок) пассажир имеет право в течение 45 дней обратиться с претензией о выплате штрафа, при условии предоставления проездного документа. Размер компенсации составляет 3% от стоимости проезда за каждый полный час задержки, однако не может превышать общей стоимости билета. Задержки продолжительностью менее одного часа не учитываются при расчете штрафа.
Если проезд осуществлялся по бесплатному билету, компенсация не выплачивается. Для билетов, приобретенных со скидкой, сумма штрафа определяется исходя из фактически уплаченной за проезд суммы. Кроме того, пассажир может потребовать возмещения других убытков, возникших в связи с задержкой поезда, согласно действующему законодательству. Рассмотрение подобных претензий осуществляет филиал перевозчика, сформировавший пассажирский поезд и указанный в билете.
