Происшествия Ураган сносит фасады домов в Екатеринбурге. Фото В Екатеринбурге ветер снес кровлю жилого дома и повредил крышу школы 04 ноября 2024 в 18:53 Размер текста - 17 + Фасады домов от ветра сносит второй день подряд (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге ураганный ветер снес кровлю жилого дома на улице Авиационной, 84 и повредил крышу школы №93 на улице 8 Марта. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Авиационная, 84. То ли ветер пошалил, то ли сезон смены шкуры у дома», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». «Сегодня (4 ноября — прим. URA.RU) у средней школы № 93 на улице 8 Марта из-за сильного ветра снесло часть крыши», — рассказал екатеринбуржец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». За день до этого — 3 ноября в Екатеринбурге у высотки на улице Технической, 149а оторвало часть фасада из-за сильного ветра. Обвалилась облицовка, один из отлетевших кусков которой попал на машину и разбил ей стекло. Фасад дома на улице Авиационной, 84 telegram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: Поврежденная крыша школы №93 telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге ураганный ветер снес кровлю жилого дома на улице Авиационной, 84 и повредил крышу школы №93 на улице 8 Марта. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Авиационная, 84. То ли ветер пошалил, то ли сезон смены шкуры у дома», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». «Сегодня (4 ноября — прим. URA.RU) у средней школы № 93 на улице 8 Марта из-за сильного ветра снесло часть крыши», — рассказал екатеринбуржец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». За день до этого — 3 ноября в Екатеринбурге у высотки на улице Технической, 149а оторвало часть фасада из-за сильного ветра. Обвалилась облицовка, один из отлетевших кусков которой попал на машину и разбил ей стекло. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям