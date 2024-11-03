03 ноября 2024

Ураган сносит фасады домов в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге ветер снес кровлю жилого дома и повредил крышу школы
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, старый дом, окна
Фасады домов от ветра сносит второй день подряд (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге ураганный ветер снес кровлю жилого дома на улице Авиационной, 84 и повредил крышу школы №93 на улице 8 Марта. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Авиационная, 84. То ли ветер пошалил, то ли сезон смены шкуры у дома», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». «Сегодня (4 ноября — прим. URA.RU) у средней школы № 93 на улице 8 Марта из-за сильного ветра снесло часть крыши», — рассказал екатеринбуржец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».

За день до этого — 3 ноября в Екатеринбурге у высотки на улице Технической, 149а оторвало часть фасада из-за сильного ветра. Обвалилась облицовка, один из отлетевших кусков которой попал на машину и разбил ей стекло.

Фасад дома на улице Авиационной, 84
Фасад дома на улице Авиационной, 84
Фото:
Поврежденная крыша школы №93
Поврежденная крыша школы №93
Фото:

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В Екатеринбурге ураганный ветер снес кровлю жилого дома на улице Авиационной, 84 и повредил крышу школы №93 на улице 8 Марта. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Авиационная, 84. То ли ветер пошалил, то ли сезон смены шкуры у дома», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». «Сегодня (4 ноября — прим. URA.RU) у средней школы № 93 на улице 8 Марта из-за сильного ветра снесло часть крыши», — рассказал екатеринбуржец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». За день до этого — 3 ноября в Екатеринбурге у высотки на улице Технической, 149а оторвало часть фасада из-за сильного ветра. Обвалилась облицовка, один из отлетевших кусков которой попал на машину и разбил ей стекло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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