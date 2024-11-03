В Екатеринбурге ураганный ветер снес кровлю жилого дома на улице Авиационной, 84 и повредил крышу школы №93 на улице 8 Марта. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Авиационная, 84. То ли ветер пошалил, то ли сезон смены шкуры у дома», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». «Сегодня (4 ноября — прим. URA.RU) у средней школы № 93 на улице 8 Марта из-за сильного ветра снесло часть крыши», — рассказал екатеринбуржец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».
За день до этого — 3 ноября в Екатеринбурге у высотки на улице Технической, 149а оторвало часть фасада из-за сильного ветра. Обвалилась облицовка, один из отлетевших кусков которой попал на машину и разбил ей стекло.
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