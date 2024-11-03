03 ноября 2024

Сын теневого мэра Перми вышел из состава учредителей сетевой компании

Пермский бизнесмен Плотников исключен из состава учредителей ООО РСК «Развитие»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сын депутата гордумы Перми Владимира Плотникова — Владимир Плотников младший вышел из состава учредителей ООО РСК «Развитие». Соответствующее изменение было внесено в базу «СПАРК-Интерфакс».

«Владимир Плотников вышел из состава учредителей „Развития“. В состав владельцев вошел глава Всероссийского электропрофсоюза кабельных предприятий Николай Кислов», — на данные сервиса ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Кислову принадлежат 71,03% долей уставного капитала. Еще 28,97% — в собственности дочери первого губернатора Прикамья Геннадия Игумнова — Елены Арзумановой. ООО создали в Перми в 2015 году. Компания работает в сфере передачи электроэнергии и технологического присоединения к распределительным сетям. «Развитие» возглавляет Кислов.

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Сын депутата гордумы Перми Владимира Плотникова — Владимир Плотников младший вышел из состава учредителей ООО РСК «Развитие». Соответствующее изменение было внесено в базу «СПАРК-Интерфакс». «Владимир Плотников вышел из состава учредителей „Развития“. В состав владельцев вошел глава Всероссийского электропрофсоюза кабельных предприятий Николай Кислов», — на данные сервиса ссылается «Коммерсант-Прикамье». Кислову принадлежат 71,03% долей уставного капитала. Еще 28,97% — в собственности дочери первого губернатора Прикамья Геннадия Игумнова — Елены Арзумановой. ООО создали в Перми в 2015 году. Компания работает в сфере передачи электроэнергии и технологического присоединения к распределительным сетям. «Развитие» возглавляет Кислов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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