Горнолыжные курорты в Челябинской области запустили системы оснежения

Горнолыжные курорты «Солнечная долина» (Миасс) и «Евразия» (Куса) в Челябинской области запустили системы искусственного оснежения. Об этом 5 ноября сообщают пресс-службы комплекса.
«Начинаем день с отличных новостей-запустили оснежение!» — сообщила пресс-служба «Солнечной долины». Информация размещена в официальной группе комплекса в соцсети «ВКонтакте».
«Мы к вам с отличными новостями. Сегодня запустили систему оснежения», — сообщила 5 ноября пресс-служба «Евразии».
В Челябинской области со 2 ноября резко испортилась погода. Идет снег, а температура воздуха по ночам опускается до минусовых значений. Это дает возможность начинать искусственное оснежение на горнолыжных курортах региона. В ближайшие дни Челябинскую область накроет Скандинавский циклон.
В Пермском крае ранее назвали дату начала горнолыжного сезона. На «Губахе» и в «Жебреях» планируют открыть сезон в начале декабря. Комплекс «Такман» в Чусовом намерен открыться с 7 декабря.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!