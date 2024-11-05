Горнолыжные курорты в Челябинской области запустили системы оснежения

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Сноубордисты и лыжники ждут начало нового сезона (архивное фото)
Сноубордисты и лыжники ждут начало нового сезона (архивное фото) Фото:

Горнолыжные курорты «Солнечная долина» (Миасс) и «Евразия» (Куса) в Челябинской области запустили системы искусственного оснежения. Об этом 5 ноября сообщают пресс-службы комплекса.

«Начинаем день с отличных новостей-запустили оснежение!» — сообщила пресс-служба «Солнечной долины». Информация размещена в официальной группе комплекса в соцсети «ВКонтакте».

«Мы к вам с отличными новостями. Сегодня запустили систему оснежения», — сообщила 5 ноября пресс-служба «Евразии».

В Челябинской области со 2 ноября резко испортилась погода. Идет снег, а температура воздуха по ночам опускается до минусовых значений. Это дает возможность начинать искусственное оснежение на горнолыжных курортах региона. В ближайшие дни Челябинскую область накроет Скандинавский циклон.

В Пермском крае ранее назвали дату начала горнолыжного сезона. На «Губахе» и в «Жебреях» планируют открыть сезон в начале декабря. Комплекс «Такман» в Чусовом намерен открыться с 7 декабря.

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Горнолыжные курорты «Солнечная долина» (Миасс) и «Евразия» (Куса) в Челябинской области запустили системы искусственного оснежения. Об этом 5 ноября сообщают пресс-службы комплекса. «Начинаем день с отличных новостей-запустили оснежение!» — сообщила пресс-служба «Солнечной долины». Информация размещена в официальной группе комплекса в соцсети «ВКонтакте». «Мы к вам с отличными новостями. Сегодня запустили систему оснежения», — сообщила 5 ноября пресс-служба «Евразии». В Челябинской области со 2 ноября резко испортилась погода. Идет снег, а температура воздуха по ночам опускается до минусовых значений. Это дает возможность начинать искусственное оснежение на горнолыжных курортах региона. В ближайшие дни Челябинскую область накроет Скандинавский циклон. В Пермском крае ранее назвали дату начала горнолыжного сезона. На «Губахе» и в «Жебреях» планируют открыть сезон в начале декабря. Комплекс «Такман» в Чусовом намерен открыться с 7 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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