Стала известна дата открытия горнолыжных курортов в Пермском крае

Горнолыжные курорты в Пермском крае планируют начать сезон и запустить канатные дороги в начале декабря. Об этом URA.RU рассказали администраторы курортов.
«Мы зависим от погодных условий, планируем открывать горнолыжный сезон в начале декабря. Если получится, то начнем сезон раньше», — сообщили на горнолыжном курорте «Губаха» корреспонденту агентства.
Комплекс «Такман» в Чусовом намерен открыться с 7 декабря. В «Жебреях» точную дату пока не называют, но планируют начать сезон также в начале декабря.
Ранее URA.RU рассказало, на какие зарубежные горнолыжные курорты проще всего добираться из России. Любители активного отдыха могут отправиться на прямом рейсе из Москвы в Болгарию, Грузию или Сербию.
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