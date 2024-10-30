Стала известна дата открытия горнолыжных курортов в Пермском крае

Пермские горнолыжные курорты планируют открытие в начале декабря

30 октября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Склоны будут готовы принимать спортсменов к декабрю Фото: Сергей Русанов © URA.RU Горнолыжные курорты в Пермском крае планируют начать сезон и запустить канатные дороги в начале декабря. Об этом URA.RU рассказали администраторы курортов. «Мы зависим от погодных условий, планируем открывать горнолыжный сезон в начале декабря. Если получится, то начнем сезон раньше», — сообщили на горнолыжном курорте «Губаха» корреспонденту агентства. Комплекс «Такман» в Чусовом намерен открыться с 7 декабря. В «Жебреях» точную дату пока не называют, но планируют начать сезон также в начале декабря. Ранее URA.RU рассказало, на какие зарубежные горнолыжные курорты проще всего добираться из России. Любители активного отдыха могут отправиться на прямом рейсе из Москвы в Болгарию, Грузию или Сербию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Горнолыжные курорты в Пермском крае планируют начать сезон и запустить канатные дороги в начале декабря. Об этом URA.RU рассказали администраторы курортов. «Мы зависим от погодных условий, планируем открывать горнолыжный сезон в начале декабря. Если получится, то начнем сезон раньше», — сообщили на горнолыжном курорте «Губаха» корреспонденту агентства. Комплекс «Такман» в Чусовом намерен открыться с 7 декабря. В «Жебреях» точную дату пока не называют, но планируют начать сезон также в начале декабря. Ранее URA.RU рассказало, на какие зарубежные горнолыжные курорты проще всего добираться из России. Любители активного отдыха могут отправиться на прямом рейсе из Москвы в Болгарию, Грузию или Сербию.