Стала известна дата открытия горнолыжных курортов в Пермском крае

Пермские горнолыжные курорты планируют открытие в начале декабря
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный центр Губаха. Пермь, сноуборд, сноубордист, зож, активный отдых, ГЛЦ Губаха, гора крестовая
Склоны будут готовы принимать спортсменов к декабрю Фото:

Горнолыжные курорты в Пермском крае планируют начать сезон и запустить канатные дороги в начале декабря. Об этом URA.RU рассказали администраторы курортов.

«Мы зависим от погодных условий, планируем открывать горнолыжный сезон в начале декабря. Если получится, то начнем сезон раньше», — сообщили на горнолыжном курорте «Губаха» корреспонденту агентства.

Комплекс «Такман» в Чусовом намерен открыться с 7 декабря. В «Жебреях» точную дату пока не называют, но планируют начать сезон также в начале декабря.

Ранее URA.RU рассказало, на какие зарубежные горнолыжные курорты проще всего добираться из России. Любители активного отдыха могут отправиться на прямом рейсе из Москвы в Болгарию, Грузию или Сербию.

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Горнолыжные курорты в Пермском крае планируют начать сезон и запустить канатные дороги в начале декабря. Об этом URA.RU рассказали администраторы курортов. «Мы зависим от погодных условий, планируем открывать горнолыжный сезон в начале декабря. Если получится, то начнем сезон раньше», — сообщили на горнолыжном курорте «Губаха» корреспонденту агентства. Комплекс «Такман» в Чусовом намерен открыться с 7 декабря. В «Жебреях» точную дату пока не называют, но планируют начать сезон также в начале декабря. Ранее URA.RU рассказало, на какие зарубежные горнолыжные курорты проще всего добираться из России. Любители активного отдыха могут отправиться на прямом рейсе из Москвы в Болгарию, Грузию или Сербию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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