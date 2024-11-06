Жители Карталов избили следователей СКР

06 ноября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Следователи СКР попали под удар хулиганов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Карталах (Челябинская область) суд вынес приговор в отношении двух молодых людей, избивших двух следователей Следственного комитета. Об этом сообщили источники URA.RU. «В апреле нынешнего года двое следователей на городской улице увидели драку. Они подошли к дерущимся и, предъявив удостоверения, потребовали прекратить. Однако требования офицеров услышаны не были, и потасовка продолжилась», — сообщили источники агентства. После этого один из следователей пригрозил одерживавшему в драке верх 22-летнему мужчине вызвать полицию. Тот в ответ прекратил наносить удары сопернику и напал уже на представителя силового ведомства. Он опрокинул следователя на землю и принялся бить и пинать его. Следователю удалось подняться, однако агрессивный молодой человек снова уронил его и начал душить. За всем происходящим наблюдала находившаяся рядом группа товарищей драчуна. Тем временем второму следователю удалось дозвониться в полицию. Видя это, один из друзей нападавшего отделился от товарищей и с угрозами направился в сторону звонившего. Тот попытался избежать участи коллеги, однако 18-летний юноша догнал следователя и сумел нанести ему несколько ударов. В конце октября оба напавших на следователей жителя Карталов были осуждены. Городской суд назначил 22-летнему мужчине наказание за применение насилия в отношении представителя власти в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Его 18-летний товарищ отделался штрафом в 60 тысяч рублей. Более легкое наказание обусловлено тем, что действия молодого подсудимого квалифицированы как неопасные для жизни и здоровья потерпевшего. В пресс-службе Карталинского суда корреспонденту URA.RU сообщили, что приговор молодым людям еще не вступил в законную силу. Официальный пресс-релиз суда будет опубликован после того, как это произойдет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Карталах (Челябинская область) суд вынес приговор в отношении двух молодых людей, избивших двух следователей Следственного комитета. Об этом сообщили источники URA.RU. «В апреле нынешнего года двое следователей на городской улице увидели драку. Они подошли к дерущимся и, предъявив удостоверения, потребовали прекратить. Однако требования офицеров услышаны не были, и потасовка продолжилась», — сообщили источники агентства. После этого один из следователей пригрозил одерживавшему в драке верх 22-летнему мужчине вызвать полицию. Тот в ответ прекратил наносить удары сопернику и напал уже на представителя силового ведомства. Он опрокинул следователя на землю и принялся бить и пинать его. Следователю удалось подняться, однако агрессивный молодой человек снова уронил его и начал душить. За всем происходящим наблюдала находившаяся рядом группа товарищей драчуна. Тем временем второму следователю удалось дозвониться в полицию. Видя это, один из друзей нападавшего отделился от товарищей и с угрозами направился в сторону звонившего. Тот попытался избежать участи коллеги, однако 18-летний юноша догнал следователя и сумел нанести ему несколько ударов. В конце октября оба напавших на следователей жителя Карталов были осуждены. Городской суд назначил 22-летнему мужчине наказание за применение насилия в отношении представителя власти в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Его 18-летний товарищ отделался штрафом в 60 тысяч рублей. Более легкое наказание обусловлено тем, что действия молодого подсудимого квалифицированы как неопасные для жизни и здоровья потерпевшего. В пресс-службе Карталинского суда корреспонденту URA.RU сообщили, что приговор молодым людям еще не вступил в законную силу. Официальный пресс-релиз суда будет опубликован после того, как это произойдет.