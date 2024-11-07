Британия ввела санкции против россиян из-за якобы связи с ЧВК «Вагнер»

Великобритания ввела новые санкции
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Британия ввела санкции против трех россиян и одной российской организации. По версии Британии, они якобы связаны с деятельностью ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике.
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