Британия ввела санкции против россиян из-за якобы связи с ЧВК «Вагнер»

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Великобритания ввела новые санкции
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Британия ввела санкции против трех россиян и одной российской организации. По версии Британии, они якобы связаны с деятельностью ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике.

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Британия ввела санкции против трех россиян и одной российской организации. По версии Британии, они якобы связаны с деятельностью ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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